Programa Destilichadero visitará cinco colonias la semana del 30 de octubre al 4 de noviembre

El Gobierno Municipal informa a los chihuahuenses sobre el calendario del programa Destilichadero, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales durante esta semana del 30 de octubre al 4 de noviembre en cinco colonias de la capital.

El objetivo de este programa es retirar la basura de grandes dimensiones de los hogares chihuahuenses que el camión recolector no puede trasladar, para ello, se pondrá a la disposición de los ciudadanos un contenedor en un punto fijo en cada colonia.

El contenedor recolector de tiliches estará en cada colonia en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, mientras que durante los sábados el horario será de 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Para facilitar el proceso, se pide a los ciudadanos que dejen sus tiliches a pie de la banqueta de sus viviendas, donde el personal de la dependencia realizará los recorridos en las colonias, para retirar los desechos.

Este es un programa completamente gratuito, por lo que se pide a los ciudadanos el reportar a los empleados que soliciten una remuneración para realizar la recolección, marcando al 072 de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El siguiente es el calendario con las zonas donde pasaran a retirar los tiliches:

Lunes 30 de octubre

Colonias: Franja La Villa y Gloria

Cuadrante: Juan Escutia, Miguel Barragán, Fco. Villa, Av. Tecnológico

Contenedor: Fco. Villa y Otilio Montaño

Martes 31 de octubre

Colonia: Cerro de la Cruz

Cuadrante: 20 de Noviembre, C. 58, C. Urueta, C. 64

Contenedor: C. 62 y Samaniego (Espacio Deportivo Cerro de la Cruz)

Viernes 03 de noviembre

Colonia: Cafetales

Cuadrante: Cafetal Amatenango, Cafetales, Av. Paseo de la Universidad

Contenedor: Cafetal Amatenango y Cafetales de Cintalapa (Parque)

Sábado 04 de noviembre

Colonia: Las Granjas

Cuadrante: Vallarta, Pino, Tecnológico, Agustín Melgar

Contenedor: González Ortega y Sabino