"Programas sociales se deben modificar": Mario Vázquez

"Programas sociales deben continuar, pero con ciertas modificaciones", fueron las declaraciones en exclusiva de Mario Vázquez, candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, quien declaró que debe desaparecer el concepto de “ninis”, ya que es indigno, debido a que enfrentan una condición que es temporal, por lo que se debe transformar en el “si estudio y si trabajo”, además del programa Sembrando Vidas, que se debe convertir en un impulso a la productividad, aunado a una de las propuestas es reforzar el apoyo a adultos mayores, para que a partir de los 60 años tengan acceso al mismo, brindando mayor cobertura con la desaparición de 600 mil beneficiarios fantasma, según el último informe de la Auditoría Superior.

En entrevista con El Sol de Parral, Mario Vázquez Robles, candidato a la senaduría por la Coalición Fuerza y Corazón por México, a menos de un mes de culminar la campaña, brindó un panorama de las necesidades que ha escuchado en su visita a los municipios de la entidad.

Señaló que la principal preocupación es atender la problemática de Chihuahua y corresponder a los ciudadanos, así como a la entidad, la confianza otorgada por la ciudadanía a través del voto.

Indicó que una de las prioridades es reforzar el programa destinado a adultos mayores, el cual ya no será a partir de los 65 años, sino de los 60 años de edad, brindando mayor cobertura, mediante el retiro de los beneficiarios fantasmas que asciende a 600 mil de acuerdo con el último informe de la Auditoría Superior de la Federación.

“Necesitamos transparentar esos programas para que todos los adultos mayores reciban su pensión y que se esté actualizando constantemente para que cada vez más llegue a las personas, y que no tengan que gastar en medicamentos”, dijo.

Señaló que los candidatos de la coalición en todos sus niveles han ido creciendo, sobre todo aumentando la diferencia, sin embargo, no está confiado de lo que pueda suceder este próximo 02 de junio.

“Sabemos que están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales, nos lo dice la gente que tienen la presión de, yo les digo, los 'cuervos de la nación', quienes les dicen que tienen que poner la lona en la casa y que si no gana el partido van a retirar los apoyos, mintiendo, amenazando a la gente con retirar apoyos que no financian ellos, sino que vienen de los impuestos de todos los mexicanos”, informó.

Declaró que existen otros programas que respaldarán, sin embargo, es necesario, darles una visión de futuro para que la gente pueda superar su condición de pobreza, por ejemplo, el de “ninis” se convertirá en el “sisi”, es decir, "si estudio y si trabajo".

Señaló que esto se logrará mediante becas, capacitaciones para el empleo, acceso a la vivienda, apoyos para el emprendimiento joven y se generen nuevos negocios, para que independientemente de su status laboral ante la gran complicación actual de obtener una vivienda puedan acceder a ella, siendo parte de un planteamiento de un país que merece más que solamente programas sociales.

Argumentó que cuando el gobierno brinda apoyo, porque constitucionalmente está establecido y además se trabajó en ello, ese beneficio no debe ser cobrado ni referido, ni condición política porque atenta en contra de la libertad y sobre todo de la dignidad de las personas.

“No es una dádiva ni algo que se otorgue como generosidad de un gobierno, sino que es algo que en justicia les corresponde, sobre todo a los adultos mayores, mamás solteras u otros apoyos que sí merecen estar; en el caso de los ninis, ese concepto debe desaparecer, porque es indigno, alguien puede tener una condición de desempleo, pero es temporal, no podemos etiquetar de nini por una condición que se supera como ser humano”, expuso.

Aunado a ello, enfatizó que se continuará brindando el programa de Sembrando Vida, pero con un impulso y dirección productiva, ya que no se está haciendo la reforestación, debido a que obligan a las personas a que planten especies no nativas, sino de otros países o climas, que no favorecen nadie, lo que se convierte en un recurso nulo.

“Este beneficio debe ser aplicado de tal manera que el productor que recibe el apoyo pueda además recibir capacitación, tecnificar, mejorar sus procesos para que produzca algo y que ese recurso se triplique favoreciendo el desarrollo de su familia”, apuntó.

Mecanismos de modernización para el cuidado del agua

Vázquez Robles subrayó que hay una Ley Federal de Aguas que es necesario explorar, que responsabilice y determine ámbitos de facultades entre los tres niveles de gobierno, en donde se rehagan los mecanismos que permitan el cuidado del agua.

“Necesitamos implementar mecanismos de modernización de sistemas de riego, bombeo, cambiar tuberías en las ciudades por las que se escurre a veces hasta el 50 por ciento del agua, es grande el problema; tenemos que ver el tema de las plantas tratadoras que solamente el 20% por ciento de las que hay en el país están funcionando porque es la gran inversión, pero se olvidan que requiere pago de energía eléctrica, mantenimiento y operación, por lo que es un recurso que no se debe escatimar”, finalizó.

