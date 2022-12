Protege a tus lomitos y michis de las bajas temperaturas con estos consejos

Apenas el pasado 22 de diciembre pasado se anunció la llegada de la onda gélida al país y entraron por el noreste y norte de los estados de como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por lo que se recomendó mantener las precauciones no solo con los humanos sino también con los animales domésticos.

Por esto y con el fin de que tus perritos y gatitos se mantengan calientitos este invierno te damos unos cuantos consejos para ayudarlos a sobreponerse al frío y que estén sanos, seguros y felices.

El primero de los consejos es el más sencillo, durante las noches mantenlos dentro de tu casa, pues cuando no hay sol pueden padecer más frío, pues mientras brilla su luz estos pueden pararse donde les dé su calor, también ponles cobijas o telas dentro de sus propios hogares.

Ponles suéteres, si bien la ropa para los perros pueden ser muy caras, no necesitas invertir grandes cantidades de dinero para ayudar a tus amigos peludos, en especial si son cachorros o perros de razas pequeñas o con poco pelo, de igual manera para los gatos.

Puedes reciclar ropa o comprarla de segunda mano para resguardar a tu mascota del frío/ Foto: Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

Puedes reciclar ropa que ya no uses, comprar prendas de segunda mano a bajo costo o bien si son pequeños convertir desde un pantalón hasta una media en un suéter calientito, solo debes asegurarte de que no le apriete mucho y que no le impida moverse con libertad.

Reduce los tiempos de paseos, así como en los días con mucho calor debes escoger el tiempo óptimo para que no les den golpes de calor, así debes evitar pasearlos por largos periodos en las noches o en los días especialmente fríos.

Evita bañarlos con agua fría ni en exteriores, aunque es importante mantener a tus lomitos y michis bien limpiecitos para procurar su salud, durante estos días de extremo frío es mejor aplazar la hora del baño, así como debes evitar cortarles el pelo para que este los proteja, en cambio puedes solo cepillarlos.

Si están dentro de tu hogar y tienes calentones prendidos no olvides tener especial cuidado con estos amiguitos peludos, pues con el afán de estar calientes pueden acercarse mucho a estos aparatos y ocasionar lesiones o quemaduras.