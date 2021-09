Protestan médicos contra propuesta de despenalizar el aborto

Un grupo de jóvenes, representantes de 62 profesionales de la Salud en Chihuahua del movimiento Médicos por la Vida, realizaron una protesta en contra de iniciativas de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en temas relacionados con el aborto, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la objeción de conciencia del gremio médico.

La protesta se realizó en el exterior de la Casa de la Cultura Jurídica, sobre la avenida Zarco, donde Alejandra Balderrama, Bertha Aranda, Erick González, José Francisco Alba y Melina Amador expresaron un mensaje a la opinión pública de rechazo a la propuesta de despenalizar el aborto en México.

Erick González Manzano, manifestó que este acto ha sido un llamado al Gobierno y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defender la vida.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Es increíble que no puedan tomar en cuenta la opinión de los profesionales de la Salud. Estamos aquí, porque queremos representar esa voz, de los médicos, enfermeras, que trabajan en los hospitales y que van a ser obligados a practicar abortos. Tenemos que decir que la mayoría de los profesionales de la Salud, están a favor de la vida, a favor de la mujer. No vamos a permitir que violen nuestros derechos. No vamos a permitir que nos quieran imponer leyes asesinas que violen nuestros derechos, que vayan en contra de la dignidad de las personas. Estamos abiertos al diálogo. La SCJN comete una gran equivocación al no consultar, sin tomar en cuenta al gremio de la Salud, ni a la ciudadanía”, dijo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte Melina Amador Aguilar, convocó a todo el personal de la Salud a luchar por su juramento hipocrático, por salvar las dos vidas (de la madre gestante y el producto en su vientre).

“La dignidad humana, por no perder la voz de la conciencia y ser la voz de los que no la tienen”, manifestó.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En su posicionamiento, refirieron que la SCJN denuncia la acción de inconstitucionalidad a la Norma de Salud 046 en los estados que establece la obligación de cualquier personal médico a realizar abortos cuando una mujer lo solicite.

“Lo que pretende la Corte en este caso específico, es declarar inconstitucional la objeción de conciencia; es decir, que el personal médico sí o sí –por mandato legal-, tendría que realizar esta operación aun cuando vaya en contra de sus creencias o valores”, argumentaron.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El grupo de jóvenes aseveró que el aborto no debe ser considerado como salud, ya que en todos los casos, un ser humano inocente y muere, y en otros, también muere la madre.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Para finalizar, exigieron a la SCJN que cancele las propuestas que atentan contra los derechos humanos y que se dedique a defender y proteger toda vida humana en todas sus etapas de desarrollo y en todas las condiciones.