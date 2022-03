Que no vuelvan a ocurrir faltas como en el concierto de Nodal: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que se encuentran integrando un expediente para analizar lo ocurrido el pasado sábado en el concierto del artista Christian Nodal, el cual se realizó en el Estado Monumental Chihuahua, y que se sancionó a los organizadores por exceder el aforo permitido y rebasar el horario permitido.

“La gente de Gobernación ya está en ese, el permiso es municipal pero la inspección y vigilancia corresponde al municipio, pero también al estado, y ya está la gente de Gobernación integrando un expediente de ese asunto”, explicó el funcionario estatal.

Agregó que con esas acciones no se busca iniciar con la cancelación de futuros permisos, sino de que se realicen las cosas de la manera correcta, ya que no se puede afectar a otros por las acciones de alguien, es decir, no se trata de impedir la realización de los eventos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Jáuregui Moreno, destacó que se deberá revisar el expediente, ver qué fue lo que ocurrió en dicho evento y con esto, trabajar para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.

Cabe mencionar que el evento tenía permitido el ingreso de poco más de 10 mil 800 asistentes, y los organizadores introdujeron a más de 14 mil personas, asimismo, el concierto concluyó poco antes de las 04:00 horas de la madrugada.

Por lo anterior, la Subdirección de Gobernación Municipal, informó que se aplicó una multa de 28 mil pesos, sin embargo, se dio a conocer que el evento recaudó cerca de 26 millones de pesos.