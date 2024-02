“Que se reponga el proceso para nombramientos de candidatos”: mantienen morenistas protesta

“Fuera Brighite por incompetente y corrupta”, fue la exigencia que un grupo aproximado de cincuenta militantes de Morena hicieron a las afueras de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido en donde igualmente solicitaron que se reponga el proceso por medio del cual se determinaron los nombramientos de candidatos a 34 presidencias municipales.

Cerrando la circulación de la calle Coronado, el grupo de manifestantes acusaron a Granados De La Rosa de estar entregando el partido a la oposición, motivo por el cual la acusaron de incompetente y corrupta, dado que aseguraron está vendiendo las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular; “ya le gustó el poder, se está encariñando con el dinero”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En la manifestación se exigió igualmente la destitución del delegado estatal de la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Carlos Castillo, señalando que no ha cumplido con su función, además de que no ha resuelto las solicitudes que les han hecho los grupos denominados ‘Los de Abajo’ y ‘División del Norte’.

Cabe mencionar que, al arribo de los manifestantes, quienes sostuvieron una asamblea interna, las puertas del inmueble fueron cerradas, por lo que únicamente se observaba cómo personal del partido se asomaba por la ventaja para ver a los quejosos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Minutos después arribaron alrededor de diez policías municipales al lugar comentando que recibieron una llamada de emergencia por una supuesta riña, motivo por el cual se acercaron al lugar, el cual después resguardaron a fin de evitar algún conflicto.

Ante la nula respuesta obtenida, los militantes reiteraron la acusación en contra de la dirigente estatal de que mantiene un partido de puertas cerradas; “ya está como Maru que no nos atiende”, al tiempo en el que señalaron que únicamente se toma fotos con los ‘chapulines’, mientras que a ellos no los rechaza.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En ese tenor, subrayaron que es esa parcialidad la que no ha permitido que se tenga un proceso democrático y transparente al interior del partido para definir las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.

Por tal motivo, aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para exigir la intervención del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que destituya “de manera inmediata” a Carlos Castillo, así como para que se revisen los procedimientos efectuados y se haga una reposición de los mismos en los cuales sí se les tome en cuenta y se les notifique la situación.

Y es que comentaron casos específicos como el de Aldama, Guadalupe y Calvo, y Urique, en los que los aspirantes ‘De Abajo’ no fueron notificados en lo absoluto sobre la manera en la que se desarrolló la designación de los nombramientos a las candidaturas.

Respondiendo a los señalamientos emitidos en días pasados por el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, recalcaron que está mintiendo, pues no hubo ese consenso del que tanto hablan, por lo que le recordaron los principios del partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.