¿Quién era Eloy Vallina Lagüera?

La familia Vallina, es una de las familias más emblemáticas del estado de Chihuahua, pues su historia data del año 1925, cuando Eloy Santiago Vallina García, puso en marcha el Banco Mercantil de Chihuahua, S.A., una institución bancaria recién fundada por un grupo de emprendedores.

Fue el 26 de septiembre de 1937, cuando Eloy Vallina García y María Lagüera Zambrano, tuvieron a Eloy Vallina Lagüera, mismo que llevo adelante el proyecto empresarial de su padre por años, hasta este 14 de octubre de 2022, cuando fue falleció en las instalaciones de un hospital cuando se pretendía someter una cirugía de la cadera.

En sus inicios Eloy Vallina tuvo una educación en instituciones locales, continuándola en la Western Military Academy en Alton, Illinois, EU, después en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey, pero su actividad profesional inicia en el área bancaria en el Chemical Bank en la ciudad de Nueva York de 1958 a 1960 y posteriormente en el Bank of América en San Francisco, California de 1960 a 1962.

En 1971 ocupa la Presidencia del Consejo de Administración de Multibanco Comermex, permaneciendo en este puesto hasta 1982, cuando el gobierno mexicano nacionalizó la banca; de 1971 a 1986 participó como miembro activo del Consejo de Directores de El Paso National Bank.

También, desde 1954 estuvo involucrado junto con su padre en el área forestal en diferentes empresas como la de extracción de madera de Bosques de Chihuahua para proveer a la planta más grande de pulpa en México, una planta de triplay, una planta de tableros de aglomerado, una planta de papel fino, una planta de cartón que suministra envases de leche a las industrias lácteas y de cereales, y una planta de viscosa que producía rayón.

En 1986 fundó El Paso State Bank en El Paso, TX. regulado y autorizado por dos agencias federales, el “Federal Reserve Board” y el “FDIC”. Más tarde, en 1991, junto con un grupo internacional de inversionistas adquirió M-Bank El Paso, un banco nacional aprobado y regulado por la “Office of the Comptroller of the Currency” (OCC). Estas dos instituciones bancarias se fusionaron y juntas crearon el State National Bank el cual posteriormente fue adquirido por Northwest/Wells Fargo.

En 1976 compró una vieja mansión construida por el gobernador Luis Terrazas en 1888, la reconstruyó y la abrió al público como centro cultural en la ciudad de Chihuahua, la cual brindó actividades culturales gratuitas durante más de 20 años y hoy en día es uno de los mejores restaurantes del país, “La Casona”.

En 1993 adquirió la Hacienda Encinillas, un antiguo rancho construido originalmente en 1707, más tarde, durante la revolución de 1910 fue destruido. Reconstruyó la casa principal y la capilla Franciscana construida en 1658, todo esto fue reinaugurado en 1996. Hoy en día Encinillas es uno de los más grandes viñedos, vendiendo su producto por todo el país.

Eloy Vallina Lagüera fue un pilar fundamental en algunas empresas donde era el presidente o miembro del consejo, como Accel, S.A.B. de C.V., Bosques de Chihuahua, S. de R.L., Corporación Chihuahua, S.A., Esvamex, S.A.

Comercial Aérea, S.A., Elamex, S.A. de C.V. (la cual controla Mount Franklin Foods Holdings, LLC y Azar Nut Company, LLC), Kleentex Corporation, Almacenadora Accel, S.A. de C.V., Vinos y Bodegas Encinillas, S.A., Rancho Los Encinos, Restaurant La Casona y Grupo Promotor San Jerónimo, S. de R.L.