"Quienes se pasaron a Morena es por miedo a persecuciones políticas": Alito sobre Corral

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer que muchos priistas, panistas y de otros partidos se han ido a Morena, porque fueron cobardes y tuvieron miedo de que en su momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le iniciara una persecución política por oponerse a esas ideas.

Lo anterior, a pregunta expresa sobre el hecho de que Javier Corral sea parte de la estrategia de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Nosotros tenemos firmeza, capacidad, congruencia, contundencia; yo en mi vida he sido diez veces candidato, he sido diputado, senador, gobernador, dirigente partidista, y todos vieron que este gobierno autoritario, cínico y corrupto, de Morena, me inició una campaña de difamación y de calumnias y me inició una persecución política como nunca en la historia, y al final del camino les demostré con base en la ley, que yo no tengo nada que ocultar, que no tengo nada que esconder y que al final del camino lo que querían era asustar a la oposición”, dijo.

En este sentido, manifestó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzó ese tipo de persecuciones para dar un mensaje a la oposición de que todo el que se oponga al actual gobierno, sería blanco de ese tipo de actos.

El priista expuso que por menos de lo que Morena le ha hecho a él, muchos se fueron corriendo, de México y no sólo del partido, por el contrario, él decidió quedarse a hacer frente a las acusaciones y demostrar que no tiene nada que ocultar.

“Decidí quedarme porque al tirano se le enfrenta, al poder se le confronta y a nosotros nos sobra carácter para enfrentar a esos cínicos y corruptos, y por eso hoy lo que decimos con claridad es que vamos a ganar con Xóchitl Gálvez, tenemos una propuesta clara, yo creo que en México se conocen a los políticos del país y lo que hoy necesitamos es trabajar juntos y convocar a la unidad nacional”, enfatizó.

Respecto al exgobernador priista César Horacio D.J. hoy vinculado a proceso por presunto peculado agravado, Alejandro Moreno, dijo que es un tema de orden judicial y serán las instituciones las que se encarguen del tema, por lo que dijo que no tiene opinión al respecto.