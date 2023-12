¿Quieres ser policía o bombero? Checa la convocatoria para ser parte de estas corporaciones

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, continúa invitando a inscribirse en línea y esperar a ser llamados por personal del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, a tres semanas de inicio de la convocatoria para unirse a las filas de la Policía Municipal o del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate.

La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de entre 19 y 34 años de edad, en el caso de los bomberos y de entre 19 y 40, en el caso de los policías, que cuenten con escolaridad mínima de bachillerato y, para los varones, con la cartilla del servicio militar liberada.

“Esta es una gran oportunidad que ofrece el gobierno local, a cargo del alcalde Marco Bonilla, para aquellas personas que tienen vocación de servicio a la comunidad y que deseen pertenecer a una de las mejores corporaciones preventivas del país”, así lo expresó Martha María Moctezuma, subdirectora de Formación de la DSPM.

Foto: Gobierno Municipal de Chihuahua

La servidora pública agregó que a la fecha ha habido casi mil registros virtuales por parte de las y los jóvenes y que quienes tengan el interés de aplicar para sumarse a la DSPM, deben registrar sus datos ingresando a la dirección http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada para realizar la entrevista inicial y, de ser aprobados, entregar la documentación requerida.

El proceso de selección consta de varias etapas y durará algunas semanas, dependiendo de la cantidad de aspirantes y para ser aceptado (a), es necesario acreditar un examen psicométrico, médico, físico y de confianza, además de un estudio socioeconómico.

Las y los aspirantes deberán cumplir con requisitos como ser ciudadano (a) mexicano (a) en ejercicio de sus derechos; tener buena conducta y no haber sido condenado (a) por delitos dolosos ni estar sujeto (a) a proceso penal.

Foto: Gobierno Municipal de Chihuahua

No hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo, gozar de buena salud física y mental, saber conducir automóvil. Además, tener una estatura mínima de 1.65 metros en hombres y 1.55 metros en mujeres; y no contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y no ser reincidentes.

Para mayores informes, también pueden llamar al teléfono 072, en las extensiones 4611 y 4613.