Realizan cabalgata en honor a Santa María de Guadalupe

“Hijo mío, no temas ninguna angustia. no se turbe tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre? Bajo mi manto y en mi regazo, te cuidaré”, bajo esa premisa, decenas de hombres y mujeres a caballo participaron en la Séptima Cabalgata Guadalupana a la Ermita, donde se construye la futura Basílica de Chihuahua.

En un predio ubicado en la periférico Francisco R. Almada y Nueva España, se juntaron a las 8:00 horas, donde la Danza Guadalupana de la Ermita inició con los sones en honor a la Virgen Morena.

Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los jinetes iniciaron su travesía, con la oración del jinete, “Señor, ya que me diste licencia para montar a caballo... ven y monta conmigo... si me pasa algo, solo te pido Señor me invites a cabalgar en tus inmensas praderas.

La familia Prieto García organizó esta cabalgata como parte de las celebraciones a Santa María de Guadalupe, la cual fue amenizada por el conjunto Herencia Norteña, quienes entonaron algunas alabanzas a la virgen y canciones diversas.

Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

A lo largo de la travesía, hacia el municipio de Aquiles Serdán donde se ubica la Ermita, reinó la camaradería y el ambiente familiar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta jornada, los jinetes atravesaron varias colonias y caminos poco transitables debido a que atravesaron por el cerro.

Foto de: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Los más de 250 jinetes serán recibidos por el rector de la Basílica de Guadalupe, Fernando Talamantes y participarán en la celebración eucarística a caballo a las 13:30 horas.

Los jinetes elevaron su oración, “Santa María de Guadalupe ruega por nosotros”.