Rechaza Daniel Olivas haber falsificados recibos contra Maru Campos

Tras los señalamientos emitidos por la gobernadora María Eugenia Campos, en el sentido de que algunos ex aspirantes a notarios públicos, falsificaron documentos en su contra, el ex director del Registro Público de la Propiedad, Daniel Olivas, rechazó que en algún momento haya realizado una acción relacionada con ese hecho.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El ex funcionario estatal, aseguró que desconocía el tema de la gobernadora, incluso aseveró, que alguien pudiera estar informando de manera errónea a Campos Galván, pues señaló que desconoce el asunto y la forma en que él hubiera podido incurrir en dicha falta.

Comentó que tratará de buscar a la gobernadora María Eugenia Campos, para que, en su momento, si lo recibe, poder hablar y aclarar el asunto, asimismo aseguró que las fechas en que él ocupó la titularidad del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, no coinciden con las fechas en que se hace el señalamiento de los presuntos sellos falsificados.

Daniel Olivas, manifestó que, de ser llamado por alguna autoridad para declarar, iría gustoso, ya que dijo que los señalamientos deben de ser aclarados, y que él está seguro que se trata de alguna información errónea.

“Nunca fue un tema que yo conociera, a nosotros las autoridades de la Fiscalía General del Estado, pedían informes de más, pero al grado de falsificar o hacer algo así, pues no, yo creo que alguien le está pasando mal la información a la gobernadora; a mí me daría mucho gusto poder aclarar el asunto”, aseguró el ex funcionario.

Cabe mencionar que la gobernadora María Eugenia Campos, dio a conocer que tiene conocimiento de que algunos ex aspirantes a notarios públicos, participaron en la falsificación de sellos en unos recibos, para involucrarla en la llamada “nómina secreta”, del ex gobernador César Duarte, sin embargo, peritos comprobaron que los documentos eran falsificados.