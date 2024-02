Rechaza influencer Sumaya Janzen candidatura a diputación federal por MC

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, Sumaya Janzen dio a conocer que tomó la decisión de rechazar la candidatura que le fue ofrecida por parte de Movimiento Ciudadano para contender por la diputación del Distrito 08 Federal.

“Por el momento, las circunstancias y mis responsabilidades actuales, especialmente hacia mis hijos y mis negocios, no me permiten aceptar esta propuesta. Hacerlo iría en contra de mis valores y convicciones”, se lee en una parte del comunicado posterior a describir la manera en la que fue invitada por esta fuerza política a contender en el actual proceso electoral.

Foto: Sumaya Janzen

Precisó que, pese a que no descarta contribuir de otra manera al empresarial en la entidad en algún momento de su vida, en este momento de su vida, sus prioridades son otras, por lo que optó por no aceptar esta invitación y no contender en las próximas elecciones.

“Creo firmemente que nuestro país necesita urgentemente personas comprometidas, con convicciones sólidas y nievas ideas que contribuyan colectivamente, no solo unos pocos”, agrega en su texto en el que igualmente compartió sobre las reflexiones que se desataron en su interior luego de esta propuesta y previo a tomar su decisión.

Destaca el impacto que tuvo esta oportunidad para aceptar y reconocer el poder que tienen las personas sin importar su formación académica para ocupar cargos importantes de alto nivel.

Agradeció el apoyo recibido por sus seguidores y a Movimiento Ciudadano por ser “punta de lanza” para darle vida a uno de los varios sueños que tiene y que reiteró espera poder alcanzar años más adelante una vez que sus prioridades de este momento se lo permitan.

“Me complace ver que mi trabajo y dedicación me abren nuevas oportunidades y que las mujeres son tomadas en cuenta para roles de liderazgo que antes eran difíciles de alcanzar”, agrega aseverando que esta situación la motivan aún más a seguir trabajando desde su posición actual.

Cabe recalcar que esta candidatura era una de las más importantes con las que contaba el partido, de acuerdo con lo manifestado por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, en días pasados, por lo que se desconoce a quién van a postular. Igualmente, es importante mencionar que a la fecha MC no ha dado a conocer la lista oficial de sus candidatos.