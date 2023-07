Recibe Academia de Policía 2 mil aspirantes para integrar filas de la Policía Municipal

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que un total de 2 mil personas se han registrado para aspirar a formar parte de la próxima Academia de Policía, quienes pasarán por un proceso de capacitación y selección, para encontrar a los perfiles más adecuados para ser parte de las filas de la Policía Municipal.

La DSPM aseguró que ingresarán solo los mejores candidatos, quienes servirán y protegerán a los chihuahuenses del municipio en la vigilancia preventiva de los diferentes distritos policiales que la componen.

Detalló que este será el tercer grupo de cadetes de policía de la actual administración, a cargo del alcalde Marco Bonilla, que se estará adhiriendo a la DSPM y que será capacitado en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, ISSCUU, para cubrir parte del déficit de elementos que recomienda el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública por cada mil habitantes.

Martha María Moctezuma, directora del ISSCUU, dijo que el proceso de selección es exhaustivo y meticuloso y que en esta ocasión se busca contar con un buen número de candidatos, que serán los mejores y más aptos, permaneciendo la recepción de documentos abierta para los interesados.

Foto: Cortesía | DSPM

“Hemos tenido muy buena respuesta de las y los jóvenes chihuahuenses que desean formar parte de las filas de la Policía Preventiva, sin embargo, queremos calidad y no cantidad, es decir sólo a hombres y mujeres realmente comprometidos con su comunidad, a la cual brindarán protección”, agregó la funcionaria municipal.

En ese sentido, invitó a quienes tengan el interés de aplicar para sumarse a las filas de la Policía Municipal, aún pueden hacer su registro, ingresando a la página: http://registro.policiachihuahua.gob.mx y esperar la llamada del personal administrativo para hacer la entrevista inicial y en su caso, entregar la documentación requerida.

Mencionó entre los requisitos contar con la ciudadanía mexicana, en ejercicio de sus derechos; contar con estudios de nivel bachillerato; tener buena conducta y no haber recibido condena por delitos dolosos ni estar bajo proceso penal. Además, no hacer uso de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, ni padecer alcoholismo; gozar de buena salud física y mental; saber conducir automóvil; contar con una estatura mínima de 1.70 metros en hombres y 1.60 m mujeres; y no contar con antecedentes policiacos en los últimos tres años y no ser reincidentes.

Foto: Cortesía | DSPM

Adicionalmente, se aplican diferentes exámenes como uno psicométrico, médico, físico y de confianza, además de un estudio socioeconómico.

Para finalizar, invitó a quienes deseen mayores informes, acudir personalmente a las instalaciones del ISSCUU, en avenida Pacheco y calle Pedro Meoqui número 8800, en horario de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, o bien, comunicarse a los teléfonos 614-4-29-60-00 y al 072, en las extensiones 4617 y 4621.