Reconocen el trabajo de la DSPM en primaria Nezahualcóyotl

El pasado martes 16 de febrero, en la calle Washington, Unidad 531, en la colonia Fidel Velázquez, la Primara Federal Nezahualcóyotl, fue víctima del robo de su equipo de cómputo, cableado entre otros, sin embargo gracias a los esfuerzos de la DSPM dos de los ladrones fueron atrapados apenas 7 horas después de realizarse el reporte, por lo que los padres y maestros reconocen a esta dependencia por sus esfuerzos.

Anita, encargada de la limpieza de la escuela, rompió en llanto al encontrar el aula de medios saqueada por los amantes de lo ajeno, quienes durante la madrugada día antes mencionado, forzaron la reja de la ventana para ingresar y sustraer las computadoras.

Estas fueron producto del esfuerzo y actividades de los padres de familia, con las cuales las adquirieron gracias al programa Juntos por Una Mejor Escuela el año antepasado.

En un principio Anita llama a la directora Dolores y le recomendó llamar al 911, con el objetivo de pedir auxilio a la policía municipal, “Maestra Lolis, nos robaron la escuela, nos robaron el aula de cómputo, cortaron todos los cables y se llevaron todas las computadoras”, comentó.

Foto: Cortesía | Municipio

Los ladrones, entraron por el estacionamiento de maestros y luego a la zona donde está el aula multimedia y forzaron el candado de la reja, pero como no pudieron abrir la puerta metálica, rodearon el salón y cortaron una malla metálica para luego forzar la reja de la ventana y finalmente lograr entrar.

En cinco minutos, llegaron los agentes municipales para atender el llamado de emergencia y junto con la directora que llegó de inmediato, hicieron un recorrido por la escuela para conocer la entrada y salida que utilizaron los presuntos ladrones para robar las computadoras.

Mientras los oficiales en turno y personal de la escuela hacían el recorrido, por otra parte en la Comandancia de la Zona Norte, activaron los equipos de inteligencia policial y de la Plataforma Escudo Chihuahua, para empezar a rastrear el vehículo que posiblemente usaron para trasladar los aparatos computacionales.

Aunque la directora ya había dado por perdido el equipo, hasta que a las 8:20 de la mañana, la Unidad a Robo a Casa Habitación, llegaron a la primaria y le mostraron los primeros resultados de un video de la cámara de la Plataforma Escudo Chihuahua, ubicada afuera de la escuela y donde se apreciaba a dos personas que salían de la escuela y abordaban un auto compacto.

Foto: Cortesía | Municipio

“Jamás me había dado cuenta que esa cámara existía, hasta que los policías llegaron y me señalaron que afuera de la escuela había una cámara de la Plataforma Escudo Chihuahua y que grabaron cuando el auto hizo varios traslados y eso me dio la esperanza de recuperar las computadoras”, expresó la directora Dolores.

Para las niñas, niños, los padres de familia y todo el personal de la escuela, este equipo es muy importante, porque en el 2019 entraron al programa Juntos por una Mejor Escuela del Gobierno Municipal y aportaron con actividades la mitad del costo de las computadoras para que los alumnos tomaran clases interactivas que ayudaran a reforzar el aprendizaje.

La directora calificó como eficiente, rápido y cercano el trabajo de los agentes de la Policía Municipal, tan rápido que ni siquiera hubo necesidad de convocar a los padres de familia para informarles del robo, ya que antes de que cayera el sol, ya habían recuperado el equipo, capturado a dos presuntos responsables del robo y trasladados a la Fiscalía para abrir una carpeta de investigación.

Detrás de la detención de los presuntos ladrones y la recuperación de los objetos robados, existe todo un trabajo de inteligencia, que inició con la atención de las unidades de despliegue operativo que fueron los primeros respondientes del caso, seguido de la Unidad Especializada en el Delito de Robo, las áreas de inteligencia y análisis táctico para proporcionar información a campo que permitieron ubicar el vehículo involucrado afuera de un domicilio donde localizaron los objetos robados.