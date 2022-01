Reducir horario de venta de alcohol, no ayudaría en tema Covid: Jáuregui

Reducir el horario de operación de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, no ayudaría en nada al problema del incremento en el número de contagios de Covid-19, así lo explicó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno.

El funcionario detalló que, por el contrario, reducir los horarios, generaría la aglomeración de personas que acuden a comprar ese tipo de productos, por lo que descartó que en este momento se esté analizando una nueva reducción a los horarios permitidos para la venta de alcohol.

“No hemos contemplado eso, porque no tiene absolutamente nada que ver, al contrario, son cosas que no tienen una correlación con lo que estamos viviendo, lo que necesitamos es que no haya aglomeraciones, que la gente no se acumule en un determinado y lugar, es decir, tenemos cuidar los aforos”, detalló Jáuregui Moreno.

Agregó que, en lugar de aplicar un súper cierre de los comercios, lo ideal es que se amplíen los horarios de lugares como súper mercados, para que la gente tenga mayor oportunidad de acudir a comprar sus víveres, y no ocasionar que todos se aglutinen en un mismo lugar.

Mencionó que los horarios son ajenos a la situación pública, pues subrayó que entre más tiempo permanezcan abiertos los comercios, por lógica se va a registrar menor aglomeración de personas, motivo por el cuál, se reducen los aforos, pero no los horarios.