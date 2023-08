Registra Chihuahua capital 28 homicidios dolosos en lo que va de agosto

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que hasta el corte del 28 de agosto, se han registrado un total de 28 homicidios dolosos en la ciudad durante este mes, al informar sobre los resultados de la Mesa de Seguridad celebrada este lunes, desde la Escuela Primaria Independencia, donde se reunieron los mandos de las fuerzas de seguridad.

“Traemos 28 de los cuales 24 son derivados del crimen organizado; cuatro son del fuero común y aquí es donde pedimos más apoyo del Gobierno Federal para combatir de manera más eficaz, sobre todo con inteligencia. Porque en materia operativa, no hay queja alguna, ni de la Guardia Nacional, ni del Ejército, siempre a disposición de apoyar y coordinarse. Mucho más es un tema de inteligencia y combate eficaz, de un proyecto del crimen organizado nacional, que creo que existe, pero no lo conocemos. O si existe, no hay quien lo opere. Creo que es en lo que está fallando el Gobierno Federal”, aseveró Marco Bonilla.

El alcalde Bonilla detalló sobre los resultados de la semana previa y planeación de la futura, que en esta semana, se registraron un total de 97 detenidos, de los cuales, destacan 21 por delitos contra la salud, dos por delito de homicidio fueron aprehendidos, el primero de ellos en un hecho que aconteció en la colonia Cerro de la Cruz, y el segundo en la zona rural del municipio, en la localidad de Nuevo Delicias, como responsable del homicidio de una mujer. También, cuatro detenidos por el delito de robo de vehículos; cuatro por delito de robo a casa habitación, 23 por el delito de violencia familiar o de género.

“Logramos también la recuperación de nueve vehículos con reporte de robo; el decomiso de siete armas, de las cuales eran tres largas, tres cortas y una de utilería. Se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal; siete cateos entre las Fiscalías Generales de la República y del Estado de Chihuahua”, explicó.

Así mismo, se logró la vinculación de 48 personas a proceso, 34 por delitos contra la salud y cinco por el delito de homicidio y se lograron nueve sentencias condenatorias, tres por Fiscalía General de la República, y el resto por la FGE. Se logró el decomiso de 8 mil 968 dosis de diferentes drogas, por un valor mercado de casi el millón 200 mil pesos.

En detenciones relevantes, refirió la de una banda dedicada al robo de vehículos, en la colonia Urbi Villas del Prado, que lamentablemente un padre de familia utilizaba a sus dos hijos, de 12 y 13 años de edad para perpetrar estos robos de vehículos.

Se logró la aprehensión de una persona, quien es presunto responsable del delito de varios robos de motocicletas, a quien se le decomisó un arma de fuego, en la colonia Punta Oriente, por atención de una llamada al número 911, por el robo de una motocicleta, y casi en el mismo momento se logra la detención. Además, una persona quien presuntamente había cometido un robo a una tienda de abarrotes denominada Chava y se logra el decomiso de un arma Uzzy, de 9 milímetros, con cargador abastecido.

El alcalde Bonilla comunicó el trabajo del Observatorio Ciudadano que comparó a la ciudad de Chihuahua con otras ciudades sobre la incidencia de delitos, de los cuales, en el tema de homicidio doloso, ocupa el lugar nacional 46, por encima de Tijuana, Acapulco, Juárez, Morelia y Culiacán, en localidades mexicanas. Comparado con ciudades de Estados Unidos de América, está en mejores condiciones que San Luis, Nueva Orleans, Detroit, Memphis, y Cleveland. Hablando de ciudades del estado de Chihuahua, presenta una tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, de 1.43, comparado contra Juárez, con una tasa de 5.41; Cuauhtémoc de 3.71; y Delicias de 1.8.

En cuanto a robo de vehículo, Chihuahua ocupa el lugar 105 nacional; robo a casa habitación es el número 43 nacional; en robo de negocio, la estadística arrojó que es el lugar 99 nacional.