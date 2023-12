Registra Chihuahua dos casos de Dengue con signos de alarma durante el 2023

De acuerdo con el Informe de Vigilancia Epidemiológica de Salud Federal, de enero a noviembre de 2023, el estado de Chihuahua ha registrado sólo dos casos de Dengue con signos de alarma, mientras que en el mismo lapso del 2022, acumuló 9 casos con signos de alarma.

El Informe, muestra que en 2022, el estado de Chihuahua registró otros 45 casos de Dengue "no grave", y para este 2023, no se se tienen confirmados casos "no graves" en la entidad.

Las entidades que registran un alto número en casos tanto "no graves", casos con signos de alarma y casos graves, son Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Puebla.

El estado de Veracruz, acumula de enero a noviembre del presente año 6 mil 578 casos de Dengue no grave y 5 mil 125 de Dengue con signos de alarma y otros 153 de Dengue grave.

En Yucatán, para este 2023, se registran 3 mil 979 casos no graves; otros 3 mil 310 con signos de alerta y 310 graves.

En Quintana Roo se han registrado un total de 2 mil 258 casos no graves; además 1,054 con signos de alerta, así como 156 casos de Dengue clasificado como grave.

El cuarto estado con más casos es Puebla, y acumula 2 mil 412 no graves; otros 597 con signos de alerta y 38 casos graves

A nivel nacional, en lo que va del 2023 se han registrado 11 mil 329 casos de dengue no grave en hombres y 14 mil 168 en mujeres, con un total de 25 mil 497 casos en total.

Esta cifra supera notablemente a la de 2022, cuando se reportaron a nivel nacional 6 mil 582 casos, es decir de enero a noviembre de 2023, la cifra nacional cuadruplicó la cifra del mismo periodo de 2022.

Cabe señalar que este incremento no ocurre en todas las entidades, ya que en el caso de Chihuahua, es uno de los estados que menor número de casos de Dengue registra.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que alrededor del 40 por ciento de la población está en riesgo de contraer Dengue, y no existe hay un tratamiento específico para atacar está enfermedad, por lo que se suministra algún tratamiento para los síntomas y vigilancia para asegurarse de que la persona no agrave.

La OMS señala que como en muchas enfermedades, la prevención es la mejor manera en que se puede evitar la enfermedad.

Es importante proteger puertas y ventanas con mallas; maantener patios y jardines limpios; tapar recipientes que almacenen agua como tinacos o cubetas o desalojarlos en caso de que no tengan un uso útil, así como aplicar repelente contra insectos.

Algunos síntomas que aparecen tras el periodo de incubación, que va de los 4 a los 10 días, después de la picadura del mosquito transmisor, son fiebre elevada de 40ºC, dolor de cabeza intenso, dolor e hinchazón de ojos, dolor muscular y articular, náuseas, y vómito.