Rememora Karla Quintana 20° aniversario del hallazgo de muertas en campo algodonero

Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de México, rememoró el 20 aniversario del hallazgo de los cuerpos de ocho mujeres adolescentes en el campo algodonero de ciudad Juárez, por el que en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos y emitió medidas de reparación.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hace 20 años se encontraron los cuerpos de ocho mujeres jóvenes -unas adolescentes- en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Ellas estuvieron desaparecidas y sus madres las buscaron desesperadamente. Recibieron respuestas que las revictimizaban; no se les buscó inmediatamente, hubo irregularidades graves en la identificación de los cuerpos, se imputó a gente que fue sometida a tortura… En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos de tres de ellas. Se emitieron muchas medidas de reparación: solo por destacar algunas: la justicia, la creación de una base de datos genética, tener un registro de mujeres desaparecidas, la creación de protocolos, tomar medidas inmediatas en la búsqueda de mujeres y hacer un memorial”, publicó.

Mediante un hilo a través de Twitter, Karla Quintana detalló que actualmente las desapariciones de mujeres representan alrededor de 24 mil niñas y mujeres reportadas oficialmente como desaparecidas. El rango con más desaparición son las mujeres entre los 15 y 19 años. En el universo de menores de edad, las niñas y las mujeres adolescentes representan el 55%.

“Hemos construido protocolos que prohíben esperar un minuto para abrir carpetas de investigación y que obligan a presumir que una niña o mujer desaparecida está siendo víctima de un delito; no importa si tiene cinco o 50 años. Sin embargo la revictimización y los estereotipos permanecen, pese a algunos esfuerzos, las acciones de búsqueda inmediata son débiles. Hace unos días la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda del Estado de México presentamos con la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Unión Europea, un estudio sobre las niñas y mujeres desaparecidas en esta entidad”, compartió.

Foto: Twitter | @Karla Quintana

En ese sentido, expuso que los patrones continúan: adolescentes y mujeres jóvenes son quienes más son desaparecidas, y también son quienes siendo localizadas, se comprueba que están huyendo de distintos tipos de violencias; quienes dijo son un grupo altamente vulnerable. Además, sostuvo que los avances en justicia son prácticamente inexistentes en materia de desaparición de personas y también en feminicidio, con un 98% de impunidad, el hecho de que las madres –principalmente- son quienes continúan la búsqueda de verdad y justicia.

“El memorial construido en Ciudad Juárez es dolorosamente un memorial vivo, pues continúan agregándose nombres en ese lugar, y en todo el país. Hace dos días fue asesinada en Morelos, Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen, víctima de feminicidio y defensora que además acompañaba los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Estudiaba Derecho, como lo han hecho varias madres en el camino de búsqueda de verdad y justicia. Exigía justa y profundamente justicia por su hija y por tantos más. Y fue cobardemente silenciada”, aseveró.

Karla Quintana hizo una comparativa entre hace 20 años, cuando se encontraron los cuerpos de ocho mujeres jóvenes en un campo algodonero en Ciudad Juárez; y hace unos meses se abrían fosas en Guanajuato con varias adolescentes y mujeres jóvenes, entre decenas de más cuerpos.

“Campo Algodonero no es una sentencia, o no solo es eso. Es una realidad que nos sigue gritando. Son nombres, son vidas, son familias. Esa sentencia dice, entre otras cosas, que en México hay discriminación estructural contra las mujeres: no solo las autoridades, sino toda la sociedad. A 20 años de los hechos y a más de 11 años de la sentencia…”, finalizó.