Renuncia de magistrado evidencia uso del cargo como escalón político: Espino

El senador por el partido de Morena, Rafael Espino De La Peña, señaló que la renuncia, y particularmente la causa de la misma, del magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar evidencia la utilización del cargo como escalón político.

Y es que es preciso recordar que el magistrado dejó su cargo para sumarse al proyecto de nación encabezado por la virtual candidata por Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, motivo por el cual el senador chihuahuense agregó que ese hecho contribuye a una indebida politización del poder judicial poniendo en entredicho la “tan necesaria” autonomía que es el cimiento de dicho organismo.

A pesar de ello, Espino adelantó que no se opondría a la renuncia de Zaldívar, pues “paradójicamente”, aunque no hay ninguna causa grave, expuso que lo único peor que trivializar las causas de la separación de los cargos es el obligar a alguien a mantenerse en un puesto en el que ya no quieren estar.

Por tal motivo, dijo que esto debe sentar un precedente a fin de que los que participan en el nombramiento a los diferentes cargos para que siempre se valore el compromiso real que tengan los aspirantes y de esa manera evitar que se contribuya a la indebida politización del Poder Judicial de la Federación.

Recalcó que ese compromiso que deben comprobar los aspirantes será de mucho peso y de suma importancia para decidir al respecto a su aprobación y, de esa forma, se podrá evitar que se presente otra situación similar a la que se reunió a los senadores para validar dicha renuncia.

Señaló y lamentó el hecho de que el magistrado haya considerado en su renuncia que sus aportaciones “se han vuelto marginales”, pues cuestionó cómo o en qué momento el vigilar que las leyes se apeguen a la Constitución es considerado como algo marginal. Igualmente, acusó que esa renuncia trivializa las causas de la separación de la corte Suprema y contraviene el espíritu de la Carta Magna.

Y es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la renuncia de los magistrados únicamente procederá por causas graves y con la aprobación tanto del titular del Ejecutivo Federal y del Senado de la República.

“La constitución atiende expresamente y se preocupa por que nuestro máximo tribunal siempre esté totalmente integrado”, concluyó expresando el senador al invitar a la reflexión respecto al hecho acontecido.