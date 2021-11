Renuncia director de Transporte tras proponer aumento de tarifa: Jáuregui

El Director de Transporte del Gobierno del Estado, Eduardo Fernández Sígala, presentó su renuncia por hacer propuesta del incremento a la tarifa del transporte público, según dio a conocer el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles al reiterar que no habrá incremento hasta que se atienda el transporte de parte de los concesionarios.

“No hay aumento de la tarifa, se ha señalado con claridad que no habrá, en relación al tema, el director de transporte, presentó hoy su renuncia al cargo, es importante para la administración, que los funcionarios se ajusten a los parámetros que se han establecido a través del departamento de comunicación de la gobernadora, no se permite discrepancia” comentó el Secretario.

Dijo que no se puede hablar del aumento en la tarifa del transporte si no hay un cambio radical e importante en los términos que se presta el servicio, de parte de los concesionarios hacia el público, “mientras no haya eso, no habrá ni algún aumento, ni se puede llegar a hablar del tema”.

César Jáuregui añadió que se pudiera analizar que el estado tome el control del trasporte público, “es algo que se pueda analizar, pero estamos en un esquema y régimen establecido en la ley, el gobierno tiene que sujetarse a lo que dispone la ley, y se hablan de las concesiones que el estado debe regular”.