Renuncias en el Ichmujeres fueron por crecimiento profesional: Neyra Regalado

Por lo menos seis trabajadoras del Instituto Chihuahuense de las Mujeres han presentado su renuncia; todas las renuncias fueron en puestos administrativos a los que pertenecían.

Fue a finales del mes de marzo y en el mes de abril, cuando se denunció que algunas trabajadoras de ese instituto estaban renunciando, argumentando presuntos malos tratos laborales por parte de los superiores.

En este sentido, la directora del Ichmujeres, Neyra Regalado, explicó que las renuncias se presentaron debido a que las trabajadoras recibieron mejores ofertas laborales y en algunos casos, ofertas relacionadas con sus carreras profesionales.

Confirmó que fueron seis las renuncias dentro del personal administrativo, pero descartó que haya sido por motivos de maltrato laboral.

“Como en todo cargo público y como en cualquier sector de gobierno, efectivamente, a habido personas que han decidido retirarse y que han recibido otras propuestas que están más en el marco de sus estudios”, manifestó.

La funcionaria estatal expuso que trabajar en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres es un enorme compromiso, es decir, no se trata sólo de tener un grado de estudios, sino que se debe conocer la perspectiva de género, lo que no se desarrolla de un día para el otro.

Añadió que, desde el Ichmujeres, se les ha deseado el mejor de los éxitos a todos los perfiles que han decidido seguir fortaleciendo sus carreras profesionales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Neyra Regalado aseguró que esos espacios ya fueron cubiertos con perfiles afines a los puestos que habían quedado vacantes, y comentó que una de las áreas más importantes del instituto son los Cavim, en donde se brindan diferentes formas de atención para las mujeres, en donde dijo, no se han presentado ningún tipo de renuncias, sobretodo direcciones, trabajadoras sociales, psicólogas, entre otros.

“Pareciera que no, pero sí es muy importante conocer la causa de las mujeres, ya sea desde la academia, desde las colectivas, del estudio, de la educación, del trabajo y no sólo estar en un lugar porque se es amiga de tal persona, o porque el horario de 9 a 3 es muy accesible, pero ya cuando se entra al trabajo, a la talacha, a la violencia, eso es muy delicado porque siempre estamos expuestas, y en ese momento las personas se dan cuenta que el trabajo no están sencillo como creen”, detalló.