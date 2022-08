Rescatan bomberos a pecaríes, víboras de cascabel y zarigüeyas

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua informó que durante el presente 2022 se han atendido 269 intervenciones de rescate de fauna feral en la ciudad de Chihuahua, entre las que destacan el resguardo de jabalíes o pecaríes, víboras de cascabel, zarigüeyas, y el resto de mapaches y tlacuaches.

Juan Manuel Morales, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio, detalló que de las 269 intervenciones, se han resguardado 12 pecaríes, 10 víboras de cascabel, así como 43 zarigüeyas, mapaches y tlacuaches, en calles o construcciones dentro de la ciudad de Chihuahua, a los cuales, después de asegurarlos y brindarles una rápida revisión veterinaria, han sido regresados a su medio ambiente.

Agregó, que dentro de la biodiversidad de los alrededores de Chihuahua Capital, existen especies como osos, pumas, venados, víboras de cascabel y culebras, entre otros, que son avistados por personas que salen a realizar actividades de senderismo.

En respeto a la naturaleza, extendió la recomendación de no acercarse o agredirlos pues se debe tomar en cuenta que los animales pueden reaccionar con agresividad y ocasionalmente atacar, ya que están en su territorio y su reacción es impredecible.

“Dentro de lo que cabe, estos animales son inofensivos mientras que no se les moleste, no se les agreda o intenten capturarlos, no les hará ningún daño, pero en caso de verlos se debe marcar al 911 para garantizar su aseguramiento y llevarlos a un lugar donde sigan subsistiendo. Son animales inofensivos, pero responden si se sienten agredidos” puntualizó el funcionario.

Juan Manuel Morales acotó que ante la posibilidad de que se incremente la presencia de animales silvestres tanto en viviendas colindantes con cerros, como en la misma zona montañosa de la ciudad, el Heroico Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la comunidad para evitar agresiones de este tipo de fauna.

Para finalizar, alertó que con el temporal lluvioso que se presenta actualmente, es probable que busquen comida o alojarse en zonas más cálidas como el interior de las viviendas, parques o jardines, ante lo cual es importante no maltratarlos ni tratar de capturarlos, sino marcar al 911 para hacer el control, contención y aseguramiento de la especie y regresarlo a su hábitat natural para conservarlos.