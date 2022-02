Reserva Fiscalía avances en investigación sobre homicidio de Villareal

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que no puede dar a conocer mayor información sobre el homicidio que se registró en contra de René Villareal Pérez, quien aparentemente fue asesinado, tras haber participado en un supuesto desvíos de varios millones de pesos con fondos del Congreso del Estado.

“Estamos en investigación aun, no puedo decir absolutamente nada, porque estamos guardando la investigación, estamos en investigación, varias personas han sido investigadas, en próximos días les estaremos dando resultados y dando a conocer toda la información sobre este caso” comentó el Fiscal General.

Aunque el titular de la corporación, sigue sin aclarar si una persona fue detenida o no por haber participado en el homicidio de René Villareal, dijo que no podría dar mayor información ya que personas que se encuentran involucradas en estos hechos, se pueden extraer de la justicia y por tal motivo pretenden evitar cualquier tipo de comentario.

“Ahorita les pido con respeto que me apoyen y me guarden la información que tenemos, guardamos la información y les pido que por favor esperemos más tiempo para dar a conocer los hechos, no podemos dar más información” reiteró el Fiscal General, tras ser cuestionado sobre el caso, luego de concluir con la reunión de la Mesa de Seguridad.

Hasta el momento sobre estos hechos, solo se ha dado a conocer que René Villareal, fue encontrado sin vida, tras haber desaparecido a finales del mes de enero, luego de que fuera encontrado en la carretera que conduce de Chihuahua a Delicias y varios funcionarios, ex funcionarios, familiares y amigos han sido investigados por estos hechos.