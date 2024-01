Resolución en juicio de amparo de ampliación del Relleno Sanitario se ha distorsionado: Alcalde

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, aclaró la sentencia que emitió la juez federal, sobre el juicio de amparo por la ampliación de la celda en el actual relleno sanitario, en la que ordena que se investigue la causa de un supuesto perjuicio a la salud que presume el promovente del amparo.

“En la resolución que emitió la jueza de Distrito, había negado la suspensión al acto reclamado. El abogado que lleva el caso, desmintió mi versión. Se me hace increíble que un abogado desmienta mi versión, cuando está la sentencia publicada, tendría que no ser abogado, o no saber leer, para no saber con exactitud qué dice la sentencia publicada”, afirmó Marco Bonilla.

En ese sentido, mencionó que el abogado del amparo contra la ampliación de la celda del relleno sanitario, es impreciso; ya que lo que la jueza dice, es que se tiene que investigar la fuente del daño que presume (ni siquiera lo asegura), la promovente del amparo, ni siquiera los vecinos, explicó Marco Bonilla.

El alcalde Bonilla Mendoza adelantó que una vez que se investigue la causa, y si tiene relación con el manejo del relleno sanitario, se deberá hacer un tratamiento; sin embargo, enfatizó que la jueza en su resolución, tampoco señala por quién.

“Es importante mencionarlo, porque luego se mal presta la información que brindan personas que quieren hacerse promoción política, al arbitrio de un tema tan sentido y necesario para la ciudad de Chihuahua, y creo que así no es como se debe hacer campaña”, expresó.

Lo anterior, luego de que el propio presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, hace unos días identificó al abogado que promueve el amparo contra la ampliación del Relleno Sanitario que opera actualmente como Carlos Enríquez Álvarez, quien se registró como precandidato a diputado por el Distrito 17 de la ciudad de Chihuahua, por el partido Movimiento Ciudadano.

También, mencionó que previamente, había contendido por el puesto de síndico de la ciudad de Chihuahua, en los pasados comicios electorales, por otra fuerza política, el Partido Verde.