Responde Loera a señalamientos de Pérez Cuéllar sobre distribución presupuestaria

El delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, respondió a los señalamientos que realizó el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien argumentó que la ciudad fronteriza ha sido castigada por la distribución del presupuesto estatal.

“Tiene razón, pero también se tiene que ver la paja en el ojo propio, no nada más la viga en el ojo ajeno. Me parece que la distribución de los recursos en ciudad Juárez es injusta a nivel local. El dinero que llega a ciudad Juárez, producto de impuestos y derechos, debe distribuirse en los lugares donde están los trabajadores de las maquiladoras”, afirmó Juan Carlos Loera.

En ese sentido, compartió que previamente ya había propuesto que la recaudación por concepto de pagos estatales, debería quedarse en la propia ciudad Juárez, para abatir el atraso en cuestión urbanística que presenta la urbe de la frontera con Estados Unidos.

“Yo ya les he hecho la propuesta, concretamente, todo lo que se recaude de licencias de manejar, de derechos vehiculares, que se cuenta por miles de miles de pesos, debe de quedarse en ciudad Juárez, de aquí a unos siete o diez años. Porque el atraso que tiene Juárez es muchísimo, pero, también el impuesto predial que se recauda de los parques industriales, de todas las plantas maquiladoras, que hay muchísimas, y que recibe el alcalde de ciudad Juárez, debe también distribuirse justamente. Tiene que distribuirse este dinero en los lugares donde viven los trabajadores de las plantas maquiladoras”, aseveró Loera de la Rosa.

Explicó que su propuesta está basada en la situación que presentan los sectores donde habitan las y los empleados de la industria manufacturera.

“Es que la mayoría de los trabajadores viven en condiciones urbanísticas muy deterioradas: no hay agua potable, no hay calles pavimentadas, no hay transporte público. Es decir, hay muchísima injusticia, que aunque toda la voluntad la tuvieran los diputados del PAN, para llevarle más recursos a Juárez, no alcanza. Tiene que ser un proyecto de 15 años, mínimamente, donde el impuesto predial, que generan todas las plantas maquiladoras, que se quede en las colonias donde viven los trabajadores de esas plantas maquiladoras, y todos los derechos de las placas y licencias de manejar que recauda Gobierno del Estado, e impuestos sobre nóminas, también se debe quedar en ciudad Juárez, todo, en las colonias donde viven los trabajadores, para mejorar”, finalizó.

Para concluir, mencionó que está de acuerdo con lo expresado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, sin embargo, acotó la propuesta sobre la distribución del presupuesto en las zonas de la fronteriza. “Apoyo la propuesta del posicionamiento de Pérez Cuéllar, pero también, le reviro lo que acabo de mencionar”, finalizó.