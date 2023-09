Responsabiliza Senadora Kenia López a AMLO de cualquier tragedia migrante

Senadora de la República Kenia López, responsabilizó al Presidente de República Andrés Manuel López Obrador, sobre cualquier crisis que pueda surgir de nueva cuenta ante el nuevo flujo de indocumentados que día a día están arribando a Ciudad Juárez.

"Hoy acudo a Ciudad Juárez, a exigir al Gobierno Federal, a que establezca una estrategia para contener, esta crisis migratoria, que afecta a los juarenses y a los migrantes, responsabilizo a Andrés Manuel López Obrador, si vuelve a suceder una tragedia, como la vivida en la estación migratoria, que cobró la vida de 40 migrantes" comentó en su visita por la frontera.

Acompañada del presidente estatal de Acción Nacional, Gabo Díaz, la senadora Kenia López Rabadán, ofreció una rueda de prensa a unos pasos de la estación, donde un incendio acabó con la vida de 40 migrantes y dejó decenas de lesionados, en la que sentenció que el gobierno de López Obrador, será responsable si se presenta otra tragedia, por su profunda negligencia en el tema de la migración.

“La falta de una estrategia clara, que permita a los migrantes transitar por México, ha hecho que se haya vivido una de las peores tragedias en la historia de este gobierno”, dijo en referencia a lo ocurrido el pasado 27 de marzo.

Foto: PAN

Afirmó que Morena debe hacerse responsable del caos que ha generado su desatención en los temas migratorios y pidió al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se ponga a trabajar a favor de los juarenses; empezando por exigir al Gobierno Federal, una política integral.

Advirtió, que el desprecio del gobierno federal para atender esta situación derivará en la falta de dinero en los bolsillos de las familias juarenses, lo anterior al recordar que el gobierno federal propició el cierre de puentes internacionales, la interrupción de transporte de mercancías por ferrocarril, lo que afecta la industria maquiladora de la cual dependen un gran porcentaje de habitantes

“La falta de una política tiene a todo el país colapsado y se ha generado una crisis social y económica, especialmente en ciudad Juárez, donde está colapsado el comercio transfronterizo y están teniendo impactos en la producción maquiladora, que es la principal fuente de empleo en esta región”, comentó.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del PAN en Chihuahua, Gabo Díaz, hizo un llamado enérgico al gobierno federal, para que atienda la crisis; “a Palacio Nacional, a MORENA a que voltee a ver a ciudad Juárez, que no esté preocupado nomás por el sur”.

Recordó que, ante el abandono federal, los migrantes; “no tienen a dónde ir, dónde se les reciba y no hay una certeza de que los vayan a recibir en Estados Unidos; no hay un presupuesto para regresarlos a sus lugares de origen y el gobierno federal hace como si no pasara nada”.