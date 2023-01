Rinde Gustavo Madero informe legislativo; anuncia trabajos en Ley de Ciencia y Tecnología

“El poder debe funcionar de manera más democrática y servir a los intereses de las mayorías”, afirmó el Senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, rindió su cuarto informe legislativo ante los ciudadanos chihuahuenses.

En un conocido recinto, el legislador integrante de las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social; Ciencia y Tecnología; Relaciones Exteriores América del Norte; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Hacienda y Crédito Público; así como de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación del T-MEC, charló con la audiencia sobre sus intervenciones en el Senado de la República.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Adelantó que se encuentran trabajando en una Ley de Ciencia y Tecnología donde México tiene un atraso considerable dado que el país no invierte ni el 1% de su PIB cuando hay países que invierten hasta el 6 % del PIB.

“La ciencia, tecnología e innovación son motores para expandir la frontera”, señaló el legislador, quien dijo que la iniciativa presentada por el Ejecutivo ha levantado polémica debido a los criterios que se pretenden aplicar, por lo que dijo que se trabaja para sacar una Ley de Ciencia y Tecnología que ayude a México en el desarrollo de investigación.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En su informe, destacó el trabajo directo de la casa de enlace en Chihuahua donde se ofrece una bolsa de trabajo y se cuenta con un programa de donaciones a asociaciones a fin de contribuir con las labores que realizan en pro de los ciudadanos.

En cuanto al trabajo legislativo, dijo que participó en la Ley General de Salud entre los aspectos es incluir la salud materno infantil, que las recetas médicas indiquen el componente médico genérico. Además para que se liberarán algunos medicamentos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Además del tema de igualdad sustantiva, se legisló para que los pueblos indígenas sean los propietarios de sus creaciones y no se comercialicen sin su consentimiento. A la vez también participó en el fortalecimiento de los derechos de las víctimas, en la Ley de Seguridad Social para integrar a las trabajadoras del hogar.

El legislador destacó que el actual gobierno ha sido omiso en la cuestión de las reformas fiscales, ya que la administración de AMLO le metió mucho a la fiscalización de los grandes contribuyentes.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a desarrollo social mencionó que la pobreza sigue siendo un lastre para miles de personas, un problema que se viene arrastrando desde hace décadas y a pesar de que esta administración gubernamental ha destino muchos millones no se ha logrado un avance sustancial.

El senador destacó que forma parte del Grupo Plural en el Senado sin dejar de ser panista, de lo cual dijo sentirse a gusto al contar con mayor libertad.

Al informe acudieron el ex gobernador Fernando Baeza; el empresario Enrique Terrazas Torres; el ex secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé; Cristina Treviño de la Red de Discapacidad; María Medina del Dispensario de Hermanas Vicentinas; el ex diputado Miguel Riggs y la activista indígena Rosalba Loya. Además de las diputadas federales Patricia Terrazas y Rocío Reza.