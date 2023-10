Rinde legislador Mario Rodríguez su Segundo Informe de Actividades

Ante un numeroso auditorio que se dio cita en el museo Casa Redonda, el diputado por el Partido Acción Nacional Ismael Mario Rodríguez Saldaña presento su segundo informe de actividades como representante del décimo quinto distrito que de Chihuahua.

En su mensaje abordó temas como el trabajo en apoyo a la sequía, ya que los chihuahuenses no le pagan a los representantes para levantar la mano o posar en fotografías, por lo que se ha enfocado en temas como la prohibición de venta de bebidas adulteradas, así como con acciones para regular los vehículos todo terreno.

Foto: Fernando Reyes | El Heraldo de Chihuahua

Uno de los puntos que destacó fue la exigencia de la atención de la federación para la atención de carreteras federales en Chihuahua, que dijo están en mal estado porque los diputados de Morena no se ven “levantando la mano por Chihuahua, los vemos levantando la mano por su Presidente de la República”, dijo el diputado albiazul.

Rodríguez Saldaña reprocho a los diputados de Morena solo aprueban causas que consideró “un barril sin fondo”.

En este año de gestiones el diputado realizó 455 gestiones para mejorar espacio y servicios públicos dentro de las colonias que comprenden su distrito, acciones con lo que se beneficiaron más de 40 mil chihuahuenses.

Foto: Fernando Reyes | El Heraldo de Chihuahua

“El corto tiempo que he tenido la oportunidad de ser diputado he enfocado mis esfuerzos en escuchar a la ciudadanía, donde he visitado a más de 75 colonias platicando con la gente y recogiendo sus necesidades para atenderlas”, expresó el diputado panista.

Como parte del acercamiento con los representados inauguró la casa móvil, que ha visitado las diferentes colonias que comprenden el distrito para dar una atención de manera directa y escuchar de cerca las solicitudes ciudadanas.

En materia de presentación de iniciativas destacó la ley para proteger a las personas trabajadoras del campo y sus familias, ya que es un punto central en estos momentos que se vive una sequía intensa en todo el territorio estatal.

Entre las acciones que dijo ha emprendido se encuentra la entrega de útiles escolares, donación de material deportivo a 10 escuelas y una beca del cien por ciento a dos estudiantes de la preparatoria UVM, así como dos mil apoyos en paquetes alimentarios, juguetes para los niños de las familias y electrodomésticos para los hogares.

Finalmente agradeció a las autoridades municipales el apoyo en la realización de su trabajo legislativo al atender las gestiones que realiza.