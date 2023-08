Salvemos los Cerros: Cinco años de defender la flora y fauna de Chihuahua

Con más de quinientas de especies endémicas de Chihuahua Capital plantadas, hace cinco años que el grupo Salvemos los Cerros se han puesto a la tarea de proteger y prevenir que los cerros que rodean la ciudad se deterioren por la acumulación de basura y la mancha urbana, con proyectos de reforestación en las zonas más necesitadas, con el apoyo de senderistas y familias aledañas a los cerros estas áreas reciben la atención que hace años no le prestaban.

Luis Andrés Rivera, el vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua, cuenta que hace poco más de cinco años se inició este grupo de ciudadanos quienes se interesan y preocupan por la situación de petrificación y mancha urbana que daña a la fauna y flora de los cerros, los cuales iniciaron una campaña de reforestación anual en distintos puntos de la ciudad, enfocados en los cerros que rodean a la ciudad.

En un inicio buscaban abarcar los lugares más emblemáticos que están corriendo un mayor riesgo, en este caso, el Cerro Grande debido a la gasolinera que en 2019 empezó a construir en esa área, decidieron contrarrestar cualquier problemática que esta pudiera traer al cerro comenzaron con una plantación de varios árboles de especies nativas, sobre todo mezquite, nopal, agave, huizache, entre otras especies.

Este proyecto fue posible gracias a las familias que viven cerca del área dañada, de igual forma recibieron apoyo de senderistas y ciudadanos consternados por la conservación de la ecología de la ciudad capital.

Foto: Cortesía | Salvemos los Cerros

Después de cinco años se pueden apreciar decenas de huizaches y distintos árboles endémicos plantados en la entrada del Cerro Grande, ‘debido al amor y el compromiso que tienen estas familias y senderistas es que se ha mantenido el riego y cuidado de los arboles comenta el vocero Andrés.

El grupo ha reforestado cuatro cerros diferentes dentro la capital: Cerro Grande, Cerro Coronel, Cerro del Mogote y Cerro del Pinacate, en donde se han sembrado especies de árboles como el huizache, mezquite, sotol, agave y diferentes especies de nopal.

Además, informa que a pesar de la variedad de incendios provocados intencionalmente en las plantaciones de los diferentes cerros, los ciudadanos atribuyen a su cuidado como una manifestación de apoyo y solidaridad a la naturaleza endémica de la capital.

Cerro Coronel alberga especies en peligro de extinción

El Cerro Coronel ha sido una de las áreas donde más se han plantado árboles, teniendo poco más de cien especies nativas que incluyen el sotol, que ha sido reforestado en diferentes zonas del cerro al igual que en el mirador y en las áreas naturales del cerro que se encuentran en un actual estado de deterioro.

Foto: Cortesía | Salvemos los Cerros

El Cerro Coronel alberga una serie de especies en peligro de extinción como el cactus echinocereus palmeri, así como esta especie es muy importante que se siembren más arbustos y árboles en las faldas del cerro, debido a que esto ayudara a evitar desprendimientos cuando lleguen las lluvias del fin de año.

La perspectiva del grupo Salvemos los Cerros de Chihuahua se basa en plantar árboles nativos, pues estos están más adaptados al clima semidesértico de chihuahua, no como los pinos que plantan en la ciudad, pues estos no se secan y necesitan de un cuidado mínimo en comparación a especies no nativas.

Andrés remembra con añoranza y emoción cuando recién plantaron algunos de los árboles en los cerros, hace alrededor de cinco años las especies plantadas median tan solo 15 o 20 centímetros, y ahora después de un largo tiempo y cuidado ya alcanzan los dos metros de alto.

La última reforestación hecha en el Cerro Coronel fue incendiada a propósito

La última reforestación hecha en el Cerro Coronel fue incendiada a propósito, sospechan que hay personas que no están de acuerdo con el cuidado brindado a los cerros y es por ello que de vez en cuando les queman la plantación de árboles, esta vez lograron sobrevivir las cactáceas además que plantaron choya, la cual que es una especie de cactus que da flores moradas y es muy resistente.

Foto: Cortesía | Salvemos los Cerros

Próximamente, menciona Andrés que visitaran Los Picos de la Luna, una de las cuatro áreas naturales que van a ser protegidas por Gobierno Municipal. En esta zona quieren realizar una actividad familiar para la concientización de la importancia que tienen los cerros tanto con la naturaleza como con el bienestar de los ciudadanos capitalinos.

De igual forma están comenzando a planear la reforestación urbana de varias zonas como la colonia El Saucito, con ayuda de varias organizaciones que se han estado sumando a ellos con el pasar del tiempo creando un pacto socio ambiental, entre los cuales están ‘Reforestemos’ y ‘Súper Humanos’, con los cuales se llevaran a cabo actividades para reforestar parques dentro de la ciudad.

Con la creencia de que las áreas verdes de la ciudad también merecen atención, pues el abandono de los parques es una situación grave en la que se refleja el tejido social ambiental, debido a que los parques es el lugar donde las familias conviven con sus hijos y se está en conexión con la naturaleza, es por ello que comenzaran a ponerle atención especial a los parques en deterioro.

Menciona el vocero de Salvemos a los Cerros que esta situación recuerda a la ventana rota la cual dice que si dejamos que una parte se deterioró, en poco tiempo todo lo demás se echa a perder. Entonces la áreas que en un principio estaban destinas al juego y descanso se vuelven zonas de ocio mal enfocado, al alcoholismo y la violencia, es por ello que ‘nosotros queremos que las zonas urbanas sean también parte del equilibrio ecológico’.

Foto: Cortesía | Salvemos los Cerros

Con esto quieren decir que realmente gran parte de la ciudad está construida en lo que alguna vez fueron cerros con arroyos y áreas verdes, es por ello que el grupo Salvemos los Cerros le ven un gran potencial a las áreas verdes de la ciudad

El grupo de Salvemos los Cerros de Chihuahua hacen un llamado a la ciudadanía de tomar conciencia pues, de no actuar ahora la situación en la capital va a empeorar, pues no es natural que estemos sufriendo de tantos incendios, de igual forma se ha incrementado la contaminación por el calor y la sequía que se ha vuelto una situación alarmante. Por ello el grupo de salvas guardas de la ecología de Chihuahua piden a los ciudadanos capitalinos que se unan a esta noble causa de cuidar y salvar a la flora y fauna de la capital.