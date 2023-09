Se manifiestan a las afueras del Congreso a favor de los nuevos libros de texto

Tal como lo advirtieron en la manifestación que encabezaron el pasado 23 de agosto, hoy el Comité Estatal por la Defensa de la Escuela Pública continuó con las acciones con las que pretenden exigir al Gobierno del Estado se entreguen los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) y se plantaron a las afueras del Congreso del Estado para reiterar su exigencia.

Militantes de Morena respaldaron nuevamente al grupo de padres de familia y docentes los cuales exigieron a las autoridades se atienda su petición y se entregue a la brevedad posible los LTG, “ya tenemos una semana y en las escuelas está pasando de todo”, denunciaron.

Y es que el grupo de manifestantes, el cual está conformado por aproximadamente ochenta manifestantes, subrayó que hay muchas familias que no cuentan con las posibilidades para pagar las copias o planes de internet para poder trabajar con ello en lugar de los LTG.

“Si no tuviéramos los libros en Chihuahua lo entenderíamos, estaríamos buscando cómo hacerle, aplaudiríamos que se estuvieran donando libros de ciclos anteriores, pero sí los tenemos y estamos teniendo que realizar todas estas acciones porque simplemente nuestra gobernadora no los quiere entregar”.

Puntualizaron que no hay necesidad de que los docentes tengan que recurrir a utilizar otras herramientas para poder dar clases, toda vez que los LTG ya fueron entregados por la Secretaría de Educación Pública al Gobierno del Estado; sin embargo, es este quien los mantiene resguardados.

Recordaron que la sentencia que emitió la Corte es debido a que hay un recurso interpuesto por la mandataria estatal, por lo que, es la misma María Eugenia Campos, la que puede determinar retirar la controversia constitucional y los amparos.

“Estamos buscando dónde se nos recibe, no puedo entender, no puedo creer que un gobernante no tenga la sensibilidad de ver de frente a su pueblo y justificar una decisión, si ella cree que esta en lo correcto, que venga y que lo justifique”.

Es preciso comentar que la manifestación dio inicio antes de que se instalara el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año Legislativo en donde los congresistas de Morena hicieron lo propio tomando la tribuna para posteriormente abandonar la Sala de Sesiones y unirse a los manifestantes.