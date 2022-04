Se quedan los LeBarón sin abogado en caso de Bavispe

El activista Adrián LeBarón, informó que se quedaron sin la abogada de oficio que les colaboraba en el proceso jurídico en contra de los detenidos por la masacre de la familia LeBarón en donde fueron asesinados mujeres y niños en el municipio de Bavispe, Sonora.

Adrián LeBarón, señaló que anteriormente les fue asignada una abogada de oficio, por parte de la Comisión Ejecutivo de Atención a las Víctimas, quien les ayuda en el caso mencionado, sin embargo, hace unos días la jurista se comunicó para informar que ya no sería su representante, desconociendo si ella renunció o si fue removida de su cargo.

Agregó que existe la preocupación por dos motivos, el primero de ellos, es que el proceso se ha venido extendiendo por la carga laboral que tienen los ministerios públicos y en general del Poder Judicial de la Federación, y la otra preocupación se debe a que los acusados de la masacre, cuentan con muy buenos abogados defensores.

Por ese motivo, el activista comentó que solicitará a la CEAV, que les asignen a un buen abogado de oficio que pueda colaborar para sacar abante el proceso judicial contra los acusados.

Actualmente no tenemos abogado de oficio, a quien me había designado la CEAV no continúa, necesito una buena defensa, porque los agresores, al parecer traen buenos abogados. El acceso a la justicia es muy largo. GRACIAS POR ACOMPAÑARME Y QUE DIOS LOS BENDIGA pic.twitter.com/TRYKoKzzN0 — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) April 2, 2022

Manifestó que por parte del Ministerio Público se trabaja con entusiasmo para conseguir las pruebas necesarias, pero reiteró que el proceso es bastante largo, incluso aún no hay fecha para las audiencias intermedias.

Cabe mencionar que los abogados de oficio que designa la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas, sólo participan coadyuvando con las víctimas, debido a que en su calidad de víctimas y no de imputados, pueden colaborar y hacer algunas aportaciones, sin embargo es el Ministerio Público el que lleva el caso ante el juez.