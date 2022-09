Se reúne nuevo delegado del Imss con directores médicos de Zona Centro

El doctor Enrique Ureña Bogarín, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua se reunió con los directivos y mandos medios de las unidades médicas de la zona Centro del estado para conocer las necesidades y los exhortó a redoblar esfuerzos para elevar el servicio y atención los derechohabientes.

La sala de juntas de la Delegación fue la sede de la reunión con el personal del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”, el Hospital de Ginecobstetricia (HGO) No. 15, ubicados en la ciudad de Chihuahua; el Hospital General de Zona No. 11 en Delicias y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Cuauhtémoc.

El doctor Enrique Ureña Bogarín resaltó la importancia de fortalecer el trabajo en equipo y tener empatía tanto con las y los trabajadores de las diferentes categorías, como con la propia derechohabiencia.

“Lo fundamental es no perder la vocación de servicio, así como el sentido de pertenencia, pero sobre todo la sensibilidad hacia el paciente, a quien debemos brindar un servicio con calidad y calidez”.

Cabe señalar que esta es la segunda reunión de trabajo que el nuevo titular del IMSS en el estado sostiene con el personal del área médica, para establecer un acercamiento y conocer las áreas de oportunidad que existen en cada una de las regiones de la entidad.

La primera reunión fue con el personal en Ciudad Juárez.