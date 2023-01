Se reunió Maru Campos con el ex director del Cisen

La gobernadora María Eugenia Campos, se reunió con el ex director del Cisen, Guillermo Valdez, a quien recibió en el Palacio de Gobierno la tarde de este martes.

El ex director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, estuvo presente durante el encuentro de la gobernadora sostuvo con los ex secretarios de gobernación federal, Fernando Gómez Mont y Diódoro Carrasco, este último, también ex gobernador de Oaxaca.

En dicha reunión se abordaron temas de seguridad, y los ex funcionarios federales realizaron sus aportaciones, en relación a sus experiencias en materia de seguridad.

“Quedo muy agradecida, estuvimos trabajando en algunos temas de seguridad, derivado de lo que sucedió en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez”, comentó.

La jefa del Ejecutivo estatal, mencionó que los x funcionarios expusieron algunas estrategias que en su momento les funcionaron a los gobiernos en los que participaron y que pudieran implementarse en Chihuahua.

Campos Galván, mencionó que son muchas las estrategias en materia de seguridad y de inteligencia, las cuales se pueden aplicar en la entidad, sobre todo en asuntos como la reingeniería de los centros penitenciarios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es un tema que se ha dejado olvidado, no se trata de echarle culpas a nadie, pero se ha venido olvidando y nosotros venimos a cubrir este rezago ye esta falta de intervención”, expuso.