Se tienen las condiciones para que Morena gane en Chihuahua: Carlos Castillo

Carlos Castillo, secretario Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y delegado nacional en Chihuahua de Claudia Sheinbaum, aseguró que en la entidad se tienen dadas las condiciones para que el partido gane en esta región en las próximas elecciones no sólo en lo que respecta en la contienda presidencial, sino también en el ámbito local.

Ello debido a los errores que dijo han cometido tanto la mandataria estatal, María Eugenia Campos, así como la coalición opositora con la candidata que propuso, de quien refirió tiene una gran diferencia con Claudia Sheinbaum en cuanto a trayectoria, experiencia y preparación para estar al frente del país.

Todo eso, afirmó que ha abonado a que el movimiento tenga mayor presencia en la entidad, pese a que lo gobierna un partido de oposición y a las dificultades que han tenido para ganar territorio. En ese tenor externó que los chihuahuenses habrán de visualizar las diferencias que se tienen entre ambos perfiles, y consciente e inteligentemente habrán de elegir a Claudia Sheinbaum.

Comentó que actualmente están enfocados en reforzar la estructura de la defensa del voto con los representantes de casilla y generales, así como la organización de los militantes para las diferentes etapas de campaña. En su momento, cuando el calendario electoral lo permita, reanudarán reuniones con los diferentes sectores de la sociedad a fin de sumar más voluntades rumbo a la contienda electoral del 2 de junio de 2024.

Hizo hincapié en que “Morena no nos pertenece a los morenistas, Morena le pertenece al pueblo de México”, por tal motivo están sumando todo tipo de perfil que pueda contribuir a la transformación nacional incluido el exgobernador, Javier Corral, se quien comentó no afecta al proyecto, sino que le abona experiencia y asesoría. En ese sentido, aseveró que no será una decisión contraproducente para el partido en la entidad.

Coaliciones

Ante la confusión que se tiene respecto a las personas que postularán para los diferentes cargos públicos, aclaró en primera instancia la manera en la que se aplicará la coalición en la entidad, pues, a pesar de que a nivel nacional Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México van juntos, en Chihuahua se modificará por motivos de estrategia.

Para las diputaciones federales y senadurías sí será la coalición completa, al igual que en la mitad de los municipios y de los distritos locales; sin embargo, el resto de los ayuntamientos y curules de la entidad se buscarán de manera separada.

Esto, debido a que las otras dos fuerzas políticas buscan obtener el 3 por ciento de los votos a fin de recuperar su registro local y poder tener mayor peso, lo cual les permitirá más adelante tener mayor presencia.

Dejó claro que todas las candidaturas que van por coalición serán definidas por medio de la encuesta interna, la cual se divide en dos partes, la primera consta de una encuesta de reconocimiento donde se eligen tres hombres y tres mujeres con los cuales se efectúa la segunda fase que consiste en cuestionar sobre los valores que observan. De ahí, saldrán las fórmulas ganadoras.

Aclaró que los motivos por los cuales no han hecho público cada paso del procedimiento son con el propósito de que ninguna persona influya en el mismo y garantizar de esa forma la democracia y transparencia, pues aseguró que una vez que concluya se mostrará toda la información al respecto.

Claudia, de nuevo en Chihuahua

El delegado de Sheinbaum Pardo confirmó que el 2024, la precandidata iniciará sus labores en esta entidad, por lo que se espera visite de nueva cuenta estas tierras el 4 de enero. Detalló que, en esta ocasión, estará nuevamente en Ciudad Juárez.

“Chihuahua es un estado que a la doctora la ha recibido con mucho cariño y que la doctora le tiene mucho aprecio y vamos a tener una serie de eventos con nuestros militantes lo más probable es que sea el 4 de enero”, expresó aclarando que por lo pronto todas las actividades son dirigidas a los simpatizantes dado que aún se está en el periodo de precampaña.

Recordó que anteriormente ya ha estado en la ciudad fronteriza, así como en la capital en dos ocasiones, al igual que en Hidalgo del Parral y Guachochi. Pese a que había trascendido que probablemente estaría en Cuauhtémoc, dijo que tanto ese municipio como Delicias los dejarán para otra visita, pues son regiones a las que anteriormente la aspirante a la Presidencia de la República manifestó desea acudir.