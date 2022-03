Ser una mujer líder se basa en trabajo, más que en difusión personal

Hoy en día, la actividad minera es tan basta que genera un sinfín de oportunidades para las mujeres, como especialistas, operativas, dirigentes, proveedoras y administrativas, gracias a que ellas mismas se han abierto posibilidades con base en sus talentos, afirmó la country manager de Coeur Mining en México, Euridice Salomé González Robles.

Originaria de Los Mochis, Sinaloa, y maestra de profesión, hace dos décadas Euridice decidió buscar una mayor calidad de vida para ella y su familia, y comenzó su aventura en el sector minero, como secretaria en el Departamento de Procesos, de una pequeña operación en Mocorito, Sinaloa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A lo largo de 17 años ha asumido diferentes responsabilidades en diversas áreas, de manera que aprendió acerca de la cultura minera, en operaciones instaladas en Sonora, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, y desde hace 1 año y medio en Chihuahua, en la mina de Palmarejo, ubicada entre Chínipas y Guazapares.

Foto: Cortesía | Euridice Salomé González

Indicó que la minería es una plataforma tan diversa, que ofrece múltiples escenarios en los que el género no es un factor limitante, toda vez que el sector está regulado por más de mil normas que tienen que ver con casi todas las profesiones y dependencias.

“En una operación robusta, participan mujeres en la operación técnica, geólogas, ingenieras mineras, metalurgistas, químicas, ingenieras mecánicas en el área de mantenimiento, ingenieras del medio ambiente, médicas, en áreas de responsabilidad social, hay sociólogas, y antropólogas”, describió.

La minería es una aliada contra la violencia de género. La country manager expuso que la minería también contribuye al desarrollo económico del género femenino en comunidades donde no existen otras alternativas.

“Yo soy un producto local, por decirlo así. La empresa minera llegó hasta donde yo estaba, y me abrió todo un mundo de oportunidades, y conduciéndome con la propiedad requerida, encontré que había muchas posibilidades de aprendizaje, crecimiento personal y profesional”, compartió.

Señaló que en el transcurso de su experiencia laboral, la minería ha sido una aliada para las mujeres que enfrentaban situaciones de violencia, como la física y la económica, ya que les permitió ser generadoras de sus propios ingresos, al ser proveedoras de alimentos, productos de limpieza y hasta uniformes, o trabajar como mano de obra.

Foto: Cortesía | Euridice Salomé González

“El impacto de este sector les ha permitido encontrar alternativas en lugares donde no las había, es algo que he visto a lo largo de mi vida profesional. Es la oportunidad de tener un empleo que no les diera temor, sobre todo en zonas serranas donde no había oportunidades decentes”, observó.

Ser mujer líder se basa en trabajo de calidad, más que en difusión personal

Luego de dos décadas de experiencia y liderazgo en el sector, la country manager de Coeur México opinó que “cuando hay talento, el trabajo habla por sí mismo, no necesitas mucha difusión propia, el trabajo habla”.

Sin embargo, es trascendente que las políticas empresariales sean abiertas, para visualizar y reconocer la riqueza que hay en integrar a diversas mentalidades: “tienes una mayor cantidad de recursos que pueden sumarse, y esa es la cuna de la innovación”, dijo.

Lo anterior, debido a si las colaboradoras y colaboradores en una compañía, siempre piensan y hacen lo mismo, de la misma forma, nunca encontrará nuevas maneras de generar márgenes con mayor crecimiento, aseguró.

“Y eso tiene mucho que ver con que como empleadores, demos más oportunidades a las mujeres. Hay estudios con los que se demostró que en una empresa en donde hay mayor diversidad, hay un mayor crecimiento, y está medido”, expuso.

Foto: Cortesía | Euridice Salomé González

Haz tu trabajo con pasión y no te predispongas a estereotipos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, González Robles recomendó al género femenino, asumir los retos profesionales desde una perspectiva de confianza en sus capacidades, así como no perder de vista lo que realmente te apasiona, y luchar por ello.

“Deben ir por lo que quieren, y sobre todo no predisponerse de lo que hay o se dice en el exterior, lo que pueda suceder afuera, porque el enfoque debe de estar muy claro, qué es lo que se busca en la vida y en todos los aspectos”, dijo.

Lo anterior –agregó-, debido a que cuando encuentras lo que verdaderamente te gusta, te enfocas y lo disfrutas, esto te hace más creativa y te amplia la visión para que tú misma generes oportunidades y espacios.

“Ser mujer es ser esa mitad del mundo y la generadora de la otra mitad. Es cierto, es un mundo donde el patriarcado ha imperado, pero depende de cómo nosotras vayamos educando a nuestra familia, inculcando valores en los cuales se dé el mismo valor a hombres y mujeres”, concluyó.