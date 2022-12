Sigue federación sin atender situación migratoria en Chihuahua: Diputada Zapata

Ante la constante llegada de migrantes a la entidad, de los cuales la mayoría de ellos se concentran en Ciudad Juárez, por lo cual suman aproximadamente 6 mil ciudadanos de nacionalidad extranjera, el gobierno estatal y municipal ha tenido que hacer frente a la situación, sin embargo la federación continua ausente de atender su responsabilidad.

Así lo expresó la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Congreso local, Georgina Zapata Lucero, quien indicó que los albergues están rebasados, y que las diversas situaciones que se presentan por temas de salud, alimentación, así como de seguridad, están siendo atendidos por el Estado y Municipio.

Agregó la legisladora que se continúa buscando el amparo de la federación, así como una política migratoria afín, porque no se puede estar invitado a un descontrol migratorio cuando no se tiene recursos para atender la situación migrante.

Indico Zapata Lucero que existe la irresponsabilidad del gobierno federal de llamar a la migración, cuando no hay algún control ni un plan de acción principalmente en los estados fronterizos, ya que en todo su recorrido se ven vulnerados en sus derechos.

Hemos solicitado vía oficial del Instituto Nacional de Migración, datos de cuantos migrantes existen en Juárez, sin embargo no se ha proporcionado un dato relacionado con los registros, por lo que no hay certeza de cuantos ciudadanos en esta condición existen, y por lo tanto no se puede saber cuántos albergues se requieren, y cuanto recurso económico es necesario.

Indicó que por la atención que bridan las autoridades estatales y municipales, es que s e tiene un estimado de cuantos migrantes hay en Juárez pero oficial por la federación, no se ha proporcionado información, concluyó la diputada del PRI.

Cabe mencionar que diez mil migrantes que se encontraban en Oaxaca, esperando su permiso para transitar por México, ya fueron liberados hace cuatro días y vienen rumbo a la frontera, se informó por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) de aquella entidad a autoridades del gobierno Estatal.