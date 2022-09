Sin actualizar atlas de riesgo en 60 municipios del estado: Protección Civil

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, dio a conocer que sólo municipios grandes como Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias o Parral, son los que tienen actualizados sus atlas de riesgo, por lo que señaló que sí existe un rezago en esos mapas en 60 de los 67 municipios de la entidad.

En este sentido, señaló que ya se trabaja en la actualización de los atlas de riesgo de los municipios.

“En el estado sí existe un rezago respecto al Plan Estatal que data del 2010 y ahora se está viendo lo propio para su actualización, sobre los municipios, los pocos que están actualizados son los siete municipios principales, es decir, los otros 60 sí están rezagados”, subrayó el funcionario.

Añadió que, si bien es cierto, estos atlas de riesgo se deben actualizar para tener conocimiento detallado de donde se tiene que poner mayor atención en temas de contingencias climatológicas, también existen atlas estatales y federales, por lo que, en dado caso, se toma información de esos atlas de riesgo.

“El hecho de que los atlas municipales no estén actualizados, no significa que no tengamos los datos que necesitamos; hay datos en los que nos basamos a diario, desde los que ofrece el Cenapred, el Centro Nacional de Comunicaciones y el propio INEGI, son bases de datos que tenemos en las coordinaciones”, subrayó Torresdey.

Cabe mencionar que la gobernadora María Eugenia Campos, mencionó que es fundamental que la Coordinación Estatal de Protección Civil, trabaje en la actualización de los atlas de riesgo, ya que esa labor se dejó de hacer durante las pasadas administraciones, lo que resulta de suma importancia para la atención y prevención de las afectaciones por los desastres naturales.