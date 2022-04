Sin filas en el Campus II por refuerzo anticovid a adultos mayores

Poca afluencia se registra en el edificio de Seminarios del Campus II de la UACH por parte de los beneficiarios del segundo refuerzo de la vacuna anticovid. Además se aplica el biológico CanSino para los rezagados mayores de 18 años.

En esta jornada se destinó el edificio de la Facultad de Contaduría y Administración para la aplicación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo para personas de 60 años en adelante que se aplicaron el primer refuerzo hace 4 meses.

El objetivo primordial es aumentar su respuesta inmunológica sobre todo porque en los reportes semanales de la situación epidemiológica la población mayor de 60 años sigue sufriendo el impacto de la enfermedad Covid-19.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Este segundo refuerzo que se les aplica es con el biológico AstraZeneca, en este punto de vacunación no se registran filas, van entrando de inmediato a la zona de aplicación. Por lo que si usted es candidato al refuerzo este módulo es una buena opción, ya que no tardará no media hora en salir.

En la zona de aplicación hay suficiente lugar para que este cómodamente sentado mientras espera el tiempo de reposo.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Recuerde que los requisitos que debe traer son comprobante de vacunación de la última dosis, haber cumplido cuatro meses después haberla recibido, descargar y llenar el formato de mivacuna.salud.gob.mx, identificación oficial y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).