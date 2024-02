Sin rastro: 579 desaparecidos el año pasado

Durante el año 2023, un total de 2 mil 657 personas desaparecieron en el estado de Chihuahua, siendo la mayoría de los reportes registrados ante la Fiscalía General del Estado, de personas menores de edad, quienes rondan las edades que van desde los 12 hasta los 17 años de edad, según el comportamiento estadístico que mantiene esta corporación.

Del total de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, al menos 579 no han sido localizadas hasta el día de hoy, es decir cerca del 21% de las personas desaparecidas en 2023 no fueron localizadas y permanecen ausentes e incomunicados con sus familiares y amigos, mientras que la Fiscalía General del Estado realiza rastreos para poder dar con su localización.

Según la Dirección de Estadística Criminal, de los más de 2 mil 600 desaparecidos en 2023, mil 961 fueron localizados con vida por parte de las autoridades de seguridad; 141 fueron localizados sin vida y 579 sigue su búsqueda vigente en todo el territorio estatal, dejando un saldo de 720 casos que se encuentran pendientes o tuvieron resultados negativos en su ubicación.

En promedio, al día en el estado de Chihuahua se generaron un total de 7.2 desapariciones, que se traducen en 216 desapariciones de forma mensual, pero existieron algunos meses donde los picos se incrementaron de forma considerable, hasta llegar a los 264 casos en un solo mes, que representa ocho casos al día.

Los rangos de edad que mayor registro de desaparición registraron en 2023 fue de 12 a 17 años de edad, donde se contabilizaron 847 desapariciones en todo el estado; en segundo lugar fue el rango etario de 18 a 29 años, donde se registró 695 desapariciones y en un tercer lugar, personas que contaban con edades que van de los 30 a los 34 años de edad, donde hubo una cifra de 226 personas sin localizar.

Sin embargo en los casos de 40 a 44, también hubo registros de 140 casos en 2023, 45 a 49 un total de 142 casos; 50 a 54 fueron 86 casos de 60 y más fueron 132 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante el año 2023, según obra en los registros de la Fiscalía General del Estado.

Para el año 2024, dentro de la primera quincena de enero, la misma Fiscalía General del Estado documentó un total de 100 desapariciones en el arranque del año, de los cuales al menos 13 de ellos no han podido ser localizados y por lo menos cuatro casos del total del registro, fueron encontrados sin signos vitales.

Sobre estos 100 desaparecidos, la mayoría de los casos se concentran en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guachochi y Nuevo Casas Grandes, según el último reporte concentrado por las autoridades, quienes han recibido los diferentes reportes y denuncias sobre la desaparición de un ser querido en el territorio estatal.

Los municipios que mantienen un bajo registro en desapariciones son Buenaventura, Cusihuiriachi, Guadalupe, Ocampo, Temósachic y Urique, donde en el periodo de un año sólo se contabilizó una persona que desapareció en cada uno de las localidades, sin determinar mayor información sobre el contexto.

Es de mencionar que aunque algunos puntos en el estado no cuentan o cuentan con poco registro en desapariciones, no significa que sea el total de los casos, ya que en muchas de las ocasiones, sí sucede la desaparición de alguna persona, pero por diferentes cuestiones no son denunciados y no entran en los registros oficiales.

A pesar de que no se tiene un corte al mes de febrero, existen decenas de casos que ya fueron difundidos a través de las pesquisas que emite la Fiscalía General del Estado, para poder obtener información de los paraderos de decenas de personas que se encuentran aún en calidad de desaparecidos.