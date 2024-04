Sólo el 4% de candidatos en Chihuahua son indígenas, con discapacidad o LGBT+

En los próximos comicios electorales, 217 indígenas, 41 personas con discapacidad y 51 miembros de la comunidad LGBT+ estarán en las boletas compitiendo por alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales, luego de que el Consejo del IEE en Chihuahua aprobará acciones afirmativas para obligar a los partidos políticos a contemplar integrantes de estos grupos. El número de postulados corresponde al 4% del total de candidaturas ratificadas, que son 7 mil 708. Entre los casos destaca el del joven Daniel Jaramillo, quien padece el síndrome de Asperger y fue postulado por México Republicano como diputado local plurinominal, ya que en un inicio se le había negado su candidatura y provocó una serie de protestas, sin embargo, finalmente fue admitido.

El consejero Ricardo Zenteno explicó que alrededor de un 6% de las candidaturas que se registraron fueron denegadas debido a que no cumplieron con las acciones afirmativas que se establecieron. Por su parte, el defensor de los derechos para las personas que forman parte de alguna etnia indígena en Chihuahua, Alejandro Rivas dio a conocer que los partidos políticos no conocen las necesidades ni el orden social que existe entre las comunidades de la Sierra Tarahumara, pues explicó que lejos de acercarse y conocer su funcionamiento, solo eligen “al dedazo”.

Una serie de retos fueron a los que se enfrentaron los aspirantes a ocupar alguna candidatura para participar en el proceso electoral 2023-2024, en el que habrán de elegirse a 67 alcaldes, 22 diputados locales por la vía de mayoría relativa, así como a funcionarios del Ayuntamiento, como regidores y síndicos, además de las diputaciones plurinominales, ya que el Instituto Estatal Electoral, el órgano que se encarga de organizar, revisar y llevar a cabo dichas elecciones, estableció acciones afirmativas hacia los partidos que postulen a candidatos con el objetivo de que sean elecciones inclusivas hacia todos los sectores de la sociedad, desde la comunidad LGBT+, representantes de los pueblos originarios y hasta de las personas con alguna discapacidad, de los cuales, era obligatorio que los partidos postularan al menos a una persona para participar.

En este sentido, el Instituto Estatal Electoral informó durante la semana pasada que se aprobaron casi 8 mil candidaturas en todo el estado que competirán por el voto de la ciudadanía el próximo 2 de junio. Según recalcaron, lo anterior se realizó bajo un minucioso análisis de las solicitudes de registro realizadas por los partidos y las alianzas, en la cual se aprobó el 94 por ciento de las solicitudes, dado que el resto pasó a una revisión, o en su caso, modificación, debido a que incumplían con los requisitos para ser parte del proceso democrático.

Para ejemplificar lo anterior, una de las candidaturas que fue rechazada por el órgano electoral fue la de Karla Mendoza, quien fue la candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cusihuiriachi, ya que de acuerdo al coordinador de dicho partido, Francisco Sánchez, esta fue negada por el IEE debido a que la documentación que presentó dicha aspirante tuvo un error para demostrar que era originaria de la localidad en mención, por lo que no logró definirse como persona de pueblos originarios, lo que resultó en que su solicitud fuera rechazada.

Así también, otro caso más se registró en el estado donde el IEE rechazó la candidatura de Daniel Jaramillo por la diputación plurinominal por México Republicano, resaltando que dicha personalidad política padece del síndrome de Asperger, sin embargo, esto no fue considerado por el órgano electoral y se le rechazó la solicitud, no obstante, se generó una ola de manifestaciones en diferentes localidades del estado para exigir al Instituto que aprobara la candidatura, lo que posteriormente fue un hecho.

Habrá casi ocho mil candidatos en todo el estado

Ricardo Zenteno, actual integrante del Consejo Electoral Estatal dio a conocer que durante el periodo establecido para la presentación de solicitudes para ser candidatos hacia cualquier cargo de elección popular en el estado, se recibieron 8 mil 364, de las cuales fueron negadas 293 debido a que no cumplieron con la totalidad de los requisitos que se exigían para postularse como candidatos, y derivado de un estudio hecho por el mismo Consejo, se aprobó que fueran rechazadas, además, 60 personas renunciaron a su candidatura sin sustitución, por lo que finalmente fueron 7 mil 708 candidaturas procedentes.

Refirió que durante este año, en específico el 2 de junio, la población de Chihuahua estará eligiendo a las nuevas autoridades municipales que las estarán representando durante un periodo de tres años, en el caso del presidente, síndico y regidores; mientras que en el estado se estarán eligiendo a diputados locales, quienes también tienen un tiempo definido de tres años para legislar a favor de todos los habitantes del estado.

En este sentido, el consejero electoral informó que en total se aprobaron 3 mil 957 cargos propietarios de candidaturas, tratándose de 186 mujeres y 147 hombres de todo el estado que buscarán llegar a una respectiva alcaldía de los 67 municipios. Así mismo, en el caso de las regidurías por mayoría relativa, se inscribieron como candidatos 785 hombres y mil 46 mujeres en los diferentes Ayuntamientos, mientras que para el caso de regidores de representación plurinominal se registraron 819 mujeres y 545 hombres. En el caso del Congreso del Estado, se tuvo un total de 177 candidaturas entre diputados por mayoría relativa y plurinominales, de los cuales fueron 134 y 43, respectivamente.

El 4% de los candidatos son de grupos vulnerables

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Estatal Electoral, de las 7 mil 708 candidaturas que se aprobaron, el 4 por ciento pertenece a personas que forman parte de los grupos vulnerables en el estado, tales como de la diversidad sexual, personas con discapacidad y de pueblos originarios.

En este sentido, el 16.5% del total pertenecen a candidaturas que representan a la diversidad sexual en Chihuahua, un 13.2% fueron destinadas a personas con discapacidad y el 70.3% son aquellas que van enfocadas a defender los pueblos originarios del estado, como personas pertenecientes a alguna etnia indígena, entre las que se destacan rarámuri, tarahumara o tepehuán.

Ricardo Zenteno reveló que lo anterior se basó en los registros que se tienen en el sistema, los cuales evidencian que para las presidencias municipales sólo se postuló a una persona de la diversidad sexual y a siete personas indígenas, sin postular a ningún candidato con alguna discapacidad. Así también, expuso que para las sindicaturas, los partidos no postularon a ninguna persona que representa a la comunidad LGBT+ ni a las personas con discapacidad, mientras que postularon a cuatro indígenas en todo el estado.

En el informe se detalló que en las regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional se postularon a 40 personas LGBT+, a 33 con alguna con discapacidad y a 191 indígenas para ser regidores en cualquier ayuntamiento de los 67 que existen en el estado.

Para el Congreso del Estado los partidos postularon a diez personas de la diversidad sexual, a ocho más con discapacidad y 12 personas de alguna etnia indígena. En total, de todas las postulaciones, los partidos inscribieron a 309 personas de grupos vulnerables como los que se mencionaron, lo que representa apenas un 3% de las más de ocho mil personas que fueron postuladas.

Partidos no toman en cuenta a los rarámuri, no se sienten representados

El defensor de los derechos para las personas que forman parte de alguna etnia indígena en Chihuahua, Alejandro Rivas, quien además, es reconocido a nivel nacional por crear libros de aprendizaje para comprender la lengua ódami, dio a conocer que los partidos políticos no conocen las necesidades ni el orden social que existe entre las comunidades de la Sierra Tarahumara, pues explicó que lejos de acercarse y conocer su funcionamiento, solo eligen “al dedazo” a quien les pueda ayudar durante las campañas políticas y para cumplir las acciones afirmativas que se establecieron, por lo que expuso que no se siente representado por ningún candidato, aunque diga ser indígena, haciendo referencia al aspirante a la diputación federal por el noveno distrito de la alianza Fuerza y Corazón por México.

El académico señaló que los dirigentes de los partidos políticos en Chihuahua no son conscientes de que existe un orden social en los grupos indígenas de la sierra, y que además, existen líderes que conocen a profundidad todas las necesidades, y que solamente escogen a uno o una de algún grupo y ya la hacen candidata, así sin tener algún estudio o análisis sobre si realmente beneficia, dado que destacó, lo único que hacen es cumplir con lo que marca la ley electoral: presentar un candidato indígena.

“Si ellos lo escogen no cuenta, lo ideal es que nosotros (los rarámuri) lo escojamos democráticamente a nuestra forma y ya que el partido la registre, pero no, aquí el partido elige a la que mejor le convenga”, dijo el entrevistado, quien añadió que es un error lo que hacen los partidos, destacando así que la comunidad indígena de Chihuahua no se siente representada por los actuales candidatos a cualquier cargo público.

No hay inclusión para la diversidad sexual: Korimí

Por otra parte, la asociación parralense a favor de la diversidad sexual denominada “Korimí, los colores del amor” dio a conocer su posicionamiento respecto a los y las candidatas que representan a dicha comunidad, destacando que ellos no defenderán los ideales que toda persona que integra la comunidad LGBT+ en Chihuahua busca, por lo que sentenciaron que de igual manera, no se sienten representados.

Fue a través de Luis Núñez, representante de la asociación, quien explicó que como comunidad LGBT+ rechazan totalmente a los y las candidatas que dicen formar parte de la diversidad sexual, ya que refirió que los partidos no son liberales y que menos se puede hacer una publicidad adecuada hacia un candidato gay o bien, a una mujer lesbiana, dado que la sociedad chihuahuense continúa siendo conservadora.

De acuerdo a su declaración, refirió que si un partido llegara a posicionar a una persona que tenga estas características, la misma sociedad dejaría de ser militante o simpatizante y que es por lo mismo por lo que los partidos no eligen a personas gay, lesbianas o transexuales, debido a que esto “no pega y quita votos a favor”.

Por lo anterior, sentenció que hasta que no haya una persona abiertamente LGBT+ como candidata a cualquier cargo de elección popular, no habrá defensores de la diversidad sexual, catalogando como candidatos closeteros a quienes buscan el voto diciendo que no son parte de la comunidad.

Retos para ser candidato con síndrome de Asperger

Un ejemplo de lucha, perseverancia y hasta de amor por la vida es el caso de Daniel Jaramillo, quien es candidato a la diputación plurinominal por el partido México Republicano en Chihuahua, ya que según expuso, su vida con autismo no ha sido fácil de sobrellevar.

Según relató la mamá del candidato, desde el kínder se registraron las primeras quejas, en donde las maestras referían que el entonces niño era grosero y le faltaba el respeto a sus compañeros, misma situación que se vivió durante la primaria, la secundaria y el nivel profesional.

Señaló que Daniel es un joven inteligente, con un alto nivel de intelecto, pero que padece de una discapacidad mental que es el síndrome de Asperger, o mejor conocido como autismo, lo que ha provocado el cierre de oportunidades en la vida.

Relató que su incursión en la política le ha llevado a enfrentar retos, el primero de ellos el registrarse como candidato, dado que, pese a que el Instituto Estatal Electoral promovía la inclusión, su candidatura fue rechazada.

Esto causó que se llevara el caso hacia el Tribunal Estatal Electoral debido a que el IEE no reconocía al autismo con una discapacidad, motivo porque fue negada su aspiración; no obstante, esto cambió con la decisión del tribunal.

Hoy lucha para llegar a ocupar una curul en el Congreso del Estado como diputado plurinominal con el fin de que haya espacios verdaderos de inclusión en todos los lugares públicos.

