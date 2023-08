Sólo tres de cada 10 vehículos están asegurados; un choque no baja de 5 mil pesos

A pesar del alza en accidentes viales en los últimos tiempos, únicamente tres de cada 10 vehículos están asegurados en nuestro país, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), estadística que se replica en el estado de Chihuahua, indicó el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), sección Chihuahua, Guillermo Armendáriz Zapata.

Dicha cifra deriva de varios factores: uno de estos tiene que ver con la falta de confianza hacia las aseguradoras; otro con la carencia de recursos para contratar una póliza; y la tercera se debe a no encontrar al agente o asesor de seguros indicado para atender las necesidades del conductor, detalló el entrevistado.

Cabe recordar que existen tres tipos de coberturas en pólizas de seguros para vehículos: la básica, limitada y amplia; esta primera ronda en un promedio de 3 mil 800 y para una pick up en alrededor de 4 mil 300; la cobertura limitada (que es la básica más la cobertura de robo) puede variar de 5 mil a 5 mil 500 pesos y en una pick up sube a 6 mil-6 mil 500 pesos; y la amplia ronda en los 9 mil pesos y para una pick up se eleva a 10 mil pesos.

Así lo notificó Armendáriz, quien precisó que se trata de estimaciones, ya que los precios son a experiencia propia de cada aseguradora, misma que establece cuotas de acuerdo al tipo de vehículo y marca.

“Hablar de pagar alrededor de 4 mil pesos por una póliza básica de seguro, ayudará a cubrir los daños que le podamos causar a un vehículo pues hoy en día un choque no baja de 5 mil pesos contemplando sólo daños materiales; nos ha tocado experiencias de siniestros en donde el conductor sale lesionado de columna, cervicales, manos, brazos, rodillas, inclusive hasta pies, generando cuentas médicas de 200-300 mil pesos”, expuso el entrevistado.

Aún y cuando la contratación de seguros no es alta en Chihuahua, la cobertura amplia es la más solicitada, porque influye el factor agencias, créditos de vehículos y de financieras, donde la unidad debe cumplir con dicho seguro.

Es sabido el incremento de los vehículos extranjeros a raíz del decreto federal de legalización en nuestro estado y, a la fecha, el sector asegurador está buscando la manera de poder proteger este tipo de unidades, tomando en cuenta que indemnizar una pérdida total representa un tipo contrato de venta para las empresas aseguradoras, por lo que se requiere la factura pero los “chuecos” solamente obtienen una carta de propiedad.

Actualmente existen aseguradoras en Chihuahua que están cubriendo este tipo de vehículos, pero otras no han accedido debido también a la complejidad que pudiera resultar conseguir refacciones de estas unidades.

La trascendía de asegurar cualquier vehículo, en primera instancia, es para cumplir un requisito de la Ley de Movilidad y Tránsito en el estado de Chihuahua; aparte, para poder amparar la inversión de un automóvil, así como tener acceso a una atención médica en caso de un accidente vial o intervenir en temas de fatalidades que se están presentado con mayor frecuencia.

“Todo es cuestión de poner las cosas en la balanza y descifrar qué nos conviene más; entonces vale la pena creer en el seguro”, refirió el presidente de Amasfac Chihuahua, el cual reconoció el incremento de accidentes automovilísticos, respaldado por información desprendida desde el Consejo Consultivo de Vialidad del que forman parte como asociación.

Precisamente, el informe de datos y tendencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, arroja que de enero a julio de 2023 se han presentado 13 mil 518 sanciones por exceso de velocidad, 3 mil 698 por uso del celular al conducir, así como mil 402 por manejar en estado de ebriedad.

El total de accidentes viales, en general, se elevó a 6 mil 368, la mayoría de éstos relacionados con choques, seguido por choque y fuga, y choque con objeto fijo; dejando mil 340 lesionados y 51 muertos, más daños aproximados por 188 millones 858 mil 893 pesos.