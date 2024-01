"Somos miles rogando por su regreso", buscan a Luis Alejandro tras 4 días desaparecido

Familiares del joven Luis Alejandro Delgado Zárate, se encuentra pidió ayuda día a día para localizarlo, toda vez que desde el pasado viernes 29 de diciembre, no han podido localizado, tras haber sido posiblemente privado de la libertad en la ciudad de Chihuahua.

"Les pido que cada uno de los que pongan like en esta publicación pida a Dios por Luis Alejandro Delgado Zárate es Mi Hijo el cual hace cuatro días me fue arrebatado y no sabemos nada del él. Les suplico en el corazón que compartan esta publicación para que seamos los miles orando por su regreso" fue parte del mensaje que comparte los familiares.

De igual forma en la última publicación que realizaron, suplicó que sigan difundiendo la información, para que sean miles orando por su regreso, además de que si alguien cuenta con información de él, que puedan llamar a las autoridades correspondientes para que den con su paradero.

Al momento se desconoce el motivo de su desaparición, sólo el pasado sábado 30 de diciembre, se localizó la camioneta abandonada en la que viajaba, sin tener más información de su paradero hasta este martes 2 de enero, que sigue su búsqueda en todo el estado.

El joven cuenta con 19 años, 1.89 metros de altura, y 100 kilos, cabello rizado, y su imagen se ha difundido por diferentes redes sociales, entre amigos, familiares que se han unido en la búsqueda de Luis Alejandro.

La Fiscalía General del Estado, publicó la pesquisa oficial el día 31 de diciembre, dos días después de que la familia comenzará con su búsqueda de manera desesperada a través de redes sociales entre amigos y familiares.

Lo expuesto en la ficha oficial, es que Luis Alejandro fue visto por última vez en la Avenida Los Nogales, sin mayores detalles de lo que ocurrió, horario y si iba o no acompañado, por lo que solo se pide que cualquier información que abone a su localización, se realice a través del 911 o en el número de denuncia anónima 089.