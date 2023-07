Soportan adultos mayores "como sardinas" en reducido espacio en el Banco Bienestar

Cerca de 200 adultos mayores que acudieron este día a realizar su cobro de la pensión del bienestar en el banco ubicado sobre las calles 1 de Mayo y Ernesto Talavera, se quejaron, pues señalaron que "literalmente nos tienen como sardinas".

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Algunos de los asistentes calificaron este día como "el más desastroso" que les ha tocado durante el tiempo que han cobrado la pensión, pues el cajero automático se descompuso y de tres ventanillas con las cuenta el banco, solo una está en función.

Lo anterior, ha provocado mayor lentitud en la entrega del dinero y molestia para los adultos mayores, a quienes se pidió permanecer bajo una carpa para protegerse del sol, pero el espacio resulta sumamente reducido.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

"Pues aquí usted lo puede ver, hay un despapaye, un desastre, porque resulta que el cajero se echó, luego nos metieron a la carpa, pero nos tienen todos amontonados, como sardinas, con imposible de aguantar", afirmó Fidencio de 79 años.

Añadió que: "sí es cierto nos quitaron del solonazo, pero a duras penas caben unas 80 personas esa carpa, ahora imagínese más del doble que somos".

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

También indicó que: "hay gente que puede venir con un hijo o con otra persona, para que le ayuden a hacer fila, pero los que venimos solos y a nuestra edad, está bien canijo", expresó el beneficiario, quien ha permanecido dos horas y media en el Banco del Bienestar.

Por su parte, la señora Laura Gracia de 87 años, expuso que: "de plano hoy pasó de todo, el cajero se desconchinfló, lo abrieron, le sacaron una pieza y se la llevaron; pero nos dejaron en las mismas, porque vaya usted a saber cuándo lo vayan a reparar".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señaló por este motivo, la fila no avanza, además de que de tres ventanillas que tiene la sucursal para pago, solo se atiende en una.

El calor que se registra esta tarde, ha provocado que algunos de los beneficiarios se turnen "para cuidar el lugar" y "poder cruzar la acera en busca de una sombrita".

La señora Julianita Huerta, quien llegó a formarse, dijo: "oiga yo venía rete apurada, según yo, a esta hora ya no iba a haber gente. Yo dije, entro y salgo rápido, que al cabo no hay muchos (apellidos) Huerta. Pero está a reventar de Hernández, Herrera, y demás y esto no se ve para cuando avance", compartió la señora Julianita.

Indicó que si no se agiliza el servicio, deberá regresar por segunda ocasión.