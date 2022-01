Sospechan macrocriminalidad en caso de migrantes desaparecidos

El activista y defensor de derechos humanos Gabino Gómez Escárcega solicitó intervengan Unidades de Análisis de Contexto en investigación de las personas en situación de movilidad desaparecidas, y lo expuso ante la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, por casos en los que se sospecha situación de macrocriminalidad, por lo que debe abordarse desde esa perspectiva, y ya no como casos aislados.

Gabino Gómez propuso que como estrategia en la búsqueda de migrantes desaparecidos tendría que intervenir tanto la Fiscalía de Derechos Humanos de Chihuahua -que depende de la Fiscalía General del Estado- como la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Tienen otras miradas de lo que estamos demandando que intervengan porque hay patrones similares, en los que en prácticamente todos los casos, es la misma forma de operar. Entraría un tema de macrocriminalidad que tiene que verse con otros ojos, no para ver casos aislados, sino todo el contexto y es lo que hemos venido insistiendo desde la primera ocasión en que nos reunimos con el fiscal general para el caso de los trece, él aceptó y dijo que iban a intervenir las unidades de análisis de contexto, pero no lo han hecho. No han cumplido con ese acuerdo que tuvimos”, afirmó.

Gómez Escárcega añadió que se le ha planteado a Karla Quintana Osuna que se tiene que hacer un plan de búsqueda para los migrantes desaparecidos en la frontera (en el caso de los 13, el caso de Omar); y otros migrantes que han desaparecido bajo las mismas circunstancias que salieron de la ciudad de Chihuahua y de la ciudad de Aldama, porque iban a la frontera para cruzar, y simplemente no llegaron.

“No sabemos si cruzaron o no. Hay varios casos de este tipo y el planteamiento es que se haga un plan de búsqueda adjunto con las autoridades de Chihuahua para hacer un análisis del contexto de lo que está sucediendo para ver con otros ojos y tener mayor discernimiento, toda vez que han pasado ya más de cuatro meses en el caso de los 13 migrantes y no hay ningún avance importante. Sí los han buscado, nos queda claro, pero sin resultado alguno”, explicó.

Lo anterior lo compartió luego de asistir a una reunión en Ciudad Juárez, donde se dio seguimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, por el caso de la familia Alvarado, en la que estuvo presente Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Ya habíamos acordado en una reunión para ver el tema de los migrantes. El acuerdo que hicimos con ella es que estará el jueves 3 de febrero en la ciudad de Chihuahua, ellos van a convocar a la fiscalía. Eso mismo, lo planteamos en su visita a Chihuahua, a Karla Quintana, para que sepa qué está ocurriendo, porque se darían miradas distintas en la desaparición de las personas, con todo lo que está sucediendo alrededor de un fenómeno que está ocurriendo en realidad, por sus características”, adelantó.

Sobre el hostigamiento de actividades delictivas contra personas migrantes en el estado de Chihuahua, aclaró que se han dado a conocer la liberación de grupos de migrantes que han estado en casas y ranchos, en la frontera, pero no están secuestrados, sino que están en espera de la oportunidad de pasar.

“Sí los tienen ahí los ‘coyotes’, los traficantes de personas; pero de los casos que yo me he enterado, que los ha liberado la fiscalía, no es que los tengan detenidos, sino que ahí están esperando, seguramente, esperando que les llegue el dinero para pagar al ‘coyote’. Tienen retenidos a los que han liberado en la sierra de Chihuahua, que se han ido con engaños a trabajar y la promesa de un buen empleo; sin embargo, una vez ya estando allá, no los dejan regresar, y los tienen en una situación prácticamente de esclavitud. Esos son los que han rescatado recientemente en la sierra de Chihuahua. No se los llevaron a la fuerza, se fueron con engaños”, explicó.

Aunque reconoció que hay muchas versiones de los delitos contra migrantes que van a la frontera, señaló que no cuenta con una fuente fidedigna para poder aseverarlo.

“No tengo la certeza ni pruebas, ni elementos para afirmar que hay víctimas de trabajo forzado en la frontera. Se dice mucho, pero la verdad, yo no me atrevo a afirmar que sea cierto, porque no tengo un testimonio fehaciente, y no le podríamos dar validez”, mencionó.