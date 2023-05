Sufren 60% de los maestros violencia por parte de sus alumnos: especialista

De cada 100 maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias en el país, hasta 60 ha sido víctima algún tipo de violencia por parte de sus alumnos, afirmó el doctor en Sistemas Penales y Política Criminal, José Carlos Hernández, durante el diplomado Diagnóstico de Agresividad Escolar sobre Violencia en las Aulas 2022, en el que destacó que sólo 17 por ciento de los docentes, víctimas de alumnos, se atreve a interponer una queja ante alguna autoridad.

El Dr. Hernández Aguilar expuso que entre las principales causas por las que los maestros no interponen quejas tras sufrir violencia psicológica, física y hasta sexual, está el temor a represalias por padres o madres de los alumnos, e incluso, miedo a perder su plaza, ser castigado, por los mal entendidos derechos humanos.

Afirmó que en los últimos cuatro años se ha recrudecido esta problemática, no sólo en Chihuahua, sino en todo el país, pues existe una política pública discordante en materia educativa.

A esto se añade la misma violencia en el entorno familiar en que crecen niñas y niños, que replican estas actitudes.

El entrevistado señaló, que las y los menores que ejercen violencia, presentan un trastorno de conducta, es decir, una alteración significativa del comportamiento "normal".

"Cuando hablamos de un trastorno así, se refiere a una alteración significativa, que en este caso, se convierte en una situación de patología social, contra cualquier figura de autoridad, donde los estudiantes de nivel primaria y secundaria, principalmente, se han transformado en personas altamente desobedientes y temperamentales".

Aclaró que no todos los estudiantes tienen este tipo de comportamientos, pero quienes los presentan, se muestran como personas vengativas, rencorosas y frívolas.

"Existen varias causas por las cuales se han volcado en este comportamiento, y en hoy en día vemos a niñas y niños desde los 6 años, con un alto nivel de intolerancia a la frustración, que en primer lugar, es parte de los modelos de violencia aprendidos en casa".

Explicó que cualquier tipo de violencia ejercida en casa, ellos la replican, "porque todos los niños tienen la llamada etapa 'de los ídolos' donde ven en su máxima figura de autoridad, que son papá o mamá, las conductas que después van a replicar".

También influyen las relaciones interpersonales y conductas aprendidas en la calle, y al replicarlas contra sus maestros, las y los estudiantes buscan la heroicidad para tener el control y el liderazgo.

"Insisto en que no todos los alumnos tienen este tipo de comportamientos, pero me atrevo a afirmar por la experiencia en la docencia y mismos trabajos de investigación, que no existe un solo plantel en el país, en el que no ocurran este tipo de casos".

Recordó que es una mínima parte de los maestros agredidos o violentados, los que se atreven a quejarse de manera formal ante alguna autoridad, ya que algunos temen perder su plaza, otros que aún no la obtienen, no denuncian por lo mismo.

Aunado a esto, están las amenazas que los estudiantes hacen, en las que advierten que tomarán acciones mayores en su contra, si se quejan.

El doctor José Carlos Hernández, considera urgente la introducción de Axiología y Derechos Humanos en todo el sistema educativo, para la redignificación del tejido social.