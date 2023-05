Tarjeta "Juntas podemos ahorrar": En cuáles tiendas puedes obtener descuentos

¿Sabías que las mujeres que viven en el estado pueden tramitar una tarjeta con la que podrán tener acceso a varios descuentos en distintos comercios? El programa lleva por nombre Juntas Podemos Ahorrar y está dirigido a mujeres chihuahuenses mayores de 18 años.

La tarjeta Juntas Podemos Ahorrar ayuda a que las mujeres puedan tener un mayor poder adquisitivo, de la mano de más de 100 establecimientos registrados al programa de diversos ámbitos como alimentación, restaurantes, educación, hogar, salud, diversión, gimnasios, papelerías, mercerías, transporte entre otros.

Estos descuentos pueden aplicarse en negocios de diversos municipios como son: Aldama, Aquiles Serdán, Ascención, Bocoyna, Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Chínipas, Ciudad Juárez, Creel, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guerrero, Jiménez, Madera, Maguarichi, Meoqui, Namiquipa, Ojinaga, Parral, San Francisco de Borja, Saucillo y Urique.

Te puede interesar: Citas para tramitar la firma electrónica son las más rezagadas en el SAT

Acá te mostramos un poco más sobre las áreas que abarca el programa y los negocios que se encuentran registrados a él.

¿Cuáles son los negocios registrados al programa Juntas Podemos Ahorrar?

Alimentación:

Abarrotes Los Masecas, Alsuper, Carne Mart, carnicería El Javy, carnicería San Andrés, Casa Hernández, Chicken Place, Chorizo Moño Colorado, El Líbano de Camargo, Fish Market Costa Norte, Kasa Villalobos, Quesería Tarahumara, Quesos y más kosas, Sahuarito, Smart Chihuahua, Smart Juárez, Super Camargo, Super Deportiva, Super Leos, Super Nelly y Visa del Norte.

Obtén decenas de descuentos con tu tarjeta Juntas Podemos Ahorrar/Foto: Captura de pantalla | Ichmujeres

Educación:

AS Contadores y Abogados, Bodega de Libros, CAI Monarca, Capacitación Especialmente Dirigida (CED), Cedva, CIE Consultoría Legal Empresarial, Colegio Panamericano Bilingüe, CTUM Universidad, Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua, Librería Don Quijote, Proyecto T.S.C.

Leer también: ¡Ya no pelees por los terrenos de la abuela! Así puedes adquirir uno con tu crédito Infonavit

Hogar:

3 Ejes Arquitectura y Construcción, Advocati Consultoría Legal Empresarial, Alfa Soluciones Integrales en Arquitectura, Alumarq Vidrio y Aluminio, Arréglalo Sastrerías, Arte Popular, Comex, Constru Todo Home Center, Easy Clean, Elektra, Hágalo, Macopisa, Mathasa entre otros establecimientos.

Diversión:

Bullpen máquinas de bateo, Burger king, Cinépolis y partidos de Dorados.

Restaurantes:

Applebee´s, Bello Elote, Buffalucas, Burritos Tec, Café Combate, Café Kafarte, Carls Jr., Cherry Pastelería, Domino´s, Doña Gelos, Dulce Atascón, El borrego de oro, El botanero 1824, El hojaldre, El Muchacho alegre, El rincón del Mazapám, Green Ensaladas y Baguettes, Happy Aguachiles y Tostadas, KFC, La Bikina, La cabaña, La chopería, La reina de la cruda, Los Moritos Taquería y Birriería, Mariscos El Rey, MasCarne, McDonald´s, Mi encanto café, Pollo Feliz, Subway, entre muchos otros más.

Puedes acceder a descuentos en lugares como Applebee´s, Bello Elote, Buffalucas, Burritos Tec, entre otros/Foto: Captura de Pantalla | Ichmujeres

Salud:

Anaclin Laboratorio, Análisis Clínicos Especializados, AR Médica, Biogenética Instituto de Ginecología, Botica Central, Cesfe Clínica Especializada en Salud Física, Clínica de Diagnóstico Médico, Clínica Dental, Clínica Perder Peso, Clínica Santa Clara, Consultorio Médico V, Dental Campestre, entre muchos otros más.

Gimnasios:

FitMax, Hero Gym, Karma´s Power Gym y Power Gym.

Papelerías, mercerías e importaciones:

AAC Logos y gráficos, Acrópolis Papelería, Chadem Sellos con Calidad de Impresión, Compu Graphix, Cómputo La Escolar, Copy Centro, Cut Layzer Diseño, Corte y Grabado, El Almacén, HR Pop Mart!, Importadora El Güero, La 18 Importaciones, La Celestina Estudio de Diseño, entre otros establecimientos.

Te puede interesar: SAT 2023: Podrías pagar hasta 44 mil pesos de multa por no presentar la declaración anual

Transportes:

AXA Agencia de Ventas, Clutch del Valle, Grúas Morales, Halo Seguros, Los Pits Cars Wash, San Marcos y Servillantas.

En el área de transportes puedes acceder a descuentos es AXA Agencia de Ventas y Clutch del Valle/Foto: Captura de Pantalla | Ichmujeres

Eventos y Celebraciones:

Centro Fotográfico, Cherry Pastelería, Diddys Bakery, Dulce Noviembre, Dulcería La Joya, El Rincón del Mazapám, Festiva, Florería San Isidro, Hera Eventos, Ich, Che, Che, Arreglos Frutales, Lilly Solís Pastelería, Malvaa, Moldes y Detalles, entre otros negocios.

Funerarias:

Funerales Bañuelos, Funerales Jardín, Funerales San Isidro, Funeraria & Crematorio Modelo, Funeraria San Felipe y Mausoleos Luz Eterna.

Vestido:

Cabaret, Camelia, Can Can, Casa Blanca, Ceremonias Florentinas, Chicago, Cimaco, D´Nancy Boutique, Delkor, Deportes El Indio, Flexi, Flor de Lis Bolsas y Accesorios, Grupo Corona, India, José María, Koykyo by Lulu´s, La Casa de la Novia, La Pascualita, entre otros establecimientos.

Belleza:

Acné Faciales Rayzco, Bloom Salón Spa, Caprichos, Frau Spa, Gogo Salón Boutique, Índigo Spa & beauty center, La Bodeguita del Centro, Margot Perfumes, Masajes Relajantes, Naos Cosméticos, Organic Nails, Queens Beauty Market, entre otros.

Obtén descuentos en Organic Nails y Caprichos con tu tarjeta Juntas Podemos Ahorrar/Foto: Captura de Pantalla | Ichmujeres

Telefonía:

Ahorro cel, Anémona Plus Red de Celulares, Dr. Cell y Tecnología Móvil Oscarcel.

Mascotas:

Anubis Alimentos y Accesorios para Animales, Nubes de Amor, Nueva Narnia Crematorio de Mascotas, Senda a la Eternidad, Veterinaria Casas Grandes y Veterinaria Sayto.

Viajes y Hoteles:

Agencia de viajes Pragma, Agencia de Viajes Tu Destino, Holiday Inn & Suites, Hotel Plaza Chihuahua, Hotel Santa Fe, Hotel Wim, The Lodge At Creel.

Chihuahua Invita Municipio a disfrutar descuentos de la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar

Recuerda que antes de ir a los establecimientos que aquí aparecen, debes revisar si en la lista se encuentran las sucursales de tu municipio, pues no es todas las ciudades, aplican los mismos descuentos.

¿Cómo me registro al programa Juntas Podemos Ahorrar?

Registrarte al programa Juntas Podemos Ahorrar es sumamente sencillo y puedes hacerlo por medio de la página del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres). Solamente necesitas llenar el formulario con algunos datos personales como nombre completo, CURP, correo electrónico, dirección, edad, número de celular, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al completar el formulario, te arrojará un listado de lugares a los que puedes ir a recoger tu tarjeta dependiendo del municipio donde te encuentres, de igual forma aparecen números a los que puedes comunicarte en caso de alguna duda, la dirección exacta y los horarios de atención.

En el caso de Chihuahua capital, puedes acudir al IMM que se encuentra ubicado en la Calle 4ta número 2411 en la Colonia Centro en un horario de 9 am a 3 pm y también puedes ir a las oficinas del Cavim que se encuentra en Calle 35 número 1402 en la Colonia Obrera en horario de 9 am a 7:30 pm.