¿Te gusta patinar? Visita la pista de hielo Manitoba que Bankaool colocó en la Feria Santa Rita

La creatividad de Bankaool le ha resultado un éxito, entre las atracciones que instaló en la Feria Santa Rita 2024, se encuentra la pista de hielo Manitoba para que los usuarios de esta institución bancaria puedan disfrutar de este espacio, que es una excelente opción y oportunidad para convivir en familia ya que este entretenimiento es a partir de los 5 años de edad, y es totalmente gratuito con sólo demostrar que eres cliente de Bankaool.

Cabe destacar que esta atracción no se había implementado en ediciones anteriores en la Feria Santa Rita, el cual no tiene costo, ya que para poder ingresar sólo tienes que ser cliente, descargar la app, y mostrarla en la entrada y podrás patinar durante una hora gratis.

Después de finalizar la hora, puedes salir y volver a ingresar, el horario para la pista de hielo es:

Lunes 6, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de mayo en un horario de 10:00 a 13:00 horas (funciones para el patronato) y de 16:00 a 22:00 horas. Viernes 10, sábado 11, y domingo 12, podrás disfrutar de las instalaciones en un horario de 4 de la tarde a una de la mañana.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los siguientes días lunes 13, martes 14, miércoles 15, y jueves 16 de 10:00 a 13:00 horas (funciones para el patronato) y de 16:00 a 22:00 horas. Los últimos días serían viernes 17, sábado 18 y domingo 19 en un horario de 4 de la tarde a una de la mañana.

Reglamento para ingresar a la pista de hielo Manitoba

Todos deberán usar patines de hielo dentro de la pista, patina sobre una dirección, el centro de la pista es sólo para patinaje artístico, reporta cualquier accidente o conducta agresiva al personal de la pista, no utilices los patines en las mesas y sillas, ni fuera del piso de goma; no se permite patinar en cadenita, no se permiten juegos bruscos, no patinar con velocidad, no introducir alimentos, ni bebidas al hielo.

Tampoco se permite correr en las instalaciones, no se permite fumar en ningún área dentro de la pista, los patines deberán estar perfectamente ajustados, no cargar a alguien o algo cuando estés dentro de la pista, no se permite a más de dos personas tomadas de la mano, no sentarse en el pasamanos, ni brincar por el mismo; no permanecer parado en el hielo, las instrucciones del personal de la pista deberán ser respetadas.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Cualquier acto de vandalismo será reportado a las autoridades, de igual manera cualquier conducta desordenada será sancionada con: 15 minutos de descanso, si la conducta persiste será expulsado de la pista; la cancha no se hace responsable de cualquier accidente, la firma de carta responsiva es obligatoria, y la edad mínima para patear es de 5 años en adelante con previa autorización de un adulto.

DATO:

En esta edición 2024 la institución bancaria participa como un patrocinador sobresaliente con sus proyectos de diversión, tanto para menores, adultos y en familia