Tiene Claudia Sheinbaum una radiografía certera del estado: Brenda Ríos

La militante de Morena y quien fungiera en su momento como integrante del Comité Estatal en favor de Claudia Sheinbaum, Brenda Ríos, subrayó que la Doctora “ya trae una radiografía certera” de esta entidad, la cual ha podido fortalecer luego de las cuatro visitas que efectuó la virtual candidata a la presidencia de la República por la Cuarta Transformación durante el proceso interno que realizó dicho partido.

Detalló que pudo constatar que Chihuahua no son solamente votos, sino que es líder en varios sectores productores, “ella tiene muy claro que en Chihuahua somos gente de trabajo y que somos un Estado que mueve a México”; por tal motivo, es que tiene el propósito de continuar reuniéndose con micro y grandes empresarios, así como a los que representan la mano de obra.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Ríos detalló que Sheinbaum Pardo aún tiene bastante interés en seguir conociendo Chihuahua, razón por la cual dijo no duda en que no solo se cuente con la visita que se tendrá a mediados de octubre, sino varias más en las que pueda adentrarse más en la Sierra Tarahumara y acudir a lugares en los que no ha tenido la oportunidad de estar para, principalmente, tener un encuentro directo con la gente.

Chihuahua Se une grupo de Ebrard con el de Sheinbaum para impulsarla en el estado

Recordó que durante las cuatro visitas que sostuvo durante el proceso interno, dos a Ciudad Juárez, una a la capital y otra más en Guachochi, tuvo la oportunidad de estar con diversos sectores de la sociedad, los cuales le detallaron las cuestiones más relevantes que se viven en la entidad y las principales necesidades que se tienen.

Precisó que uno de los principales objetivos que se plantearon dentro del Comité Estatal fue que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México conociera el sentir de los ciudadanos, motivo por el cual la “sentaron” con los diferentes sectores de la sociedad para que conociera las situaciones y problemáticas que atraviesan, así como las áreas de oportunidad que se tienen en la región.

Todo ello, aseguró, le permitió a la aspirante a la presidencia de la República a ampliar el panorama de lo que se vive en el norte, lo cual le permitirá trazar igualmente el plan de trabajo para el sexenio, en caso de que gane la contienda electoral, y lo cual irá dando a conocer en su momento una vez que inicie formalmente la campaña.

Tras esas diversas reuniones, Brenda Ríos aseguró que Claudia Sheinbaum “está muy encariñada con Chihuahua, muy encariñada con el Estado, va a seguir viniendo”. La visita que tendrá en octubre será con el objetivo de firmar el acuerdo de unidad del partido, pero insistió en que serán varias las ocasiones en las que esté en tierras chihuahuenses, eventos que ahora se organizarán desde la dirigencia estatal y con el respaldo de todos los militantes.

Por tal motivo, dijo que están conscientes del reto importante que se viene de ahora en adelante; empero, no dejó de destacar que “nos fue de una manera mejorable en el Estado”, pues, a pesar de que la Cuarta Transformación no es muy bien recibida en la entidad debido a la “mala información” que se tiene, Sheinbaum Pardo pudo romper con los estigmas y darle la vuelta a las encuestas, dejándola en primer lugar, además de que “se ha ido fortaleciendo todos los días”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Ríos Prieto aseguró que el hecho de que la postulante a gobernar México sea “un gran ser humano y con un gran corazón”, además de tener la inteligencia que le ha dado su trayectoria, es lo que le permitirá romper con el “techo de cristal” que se tiene en el país respecto al papel que juegan las mujeres dentro de la política, lo cual abrirá muchas más puertas y derribará actos machistas que se han vivido durante años.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El tener a una mujer al frente de la nación, permitirá generar una sensibilidad y soluciones a los temas en los que más ha sufrido este género, pues la militante refirió que el encuentro que sostuvo con las trabajadoras de las maquilas le permitió comprender las dificultades que atraviesan las mujeres jefas de familia, quienes, ante la necesidad de sostener a sus hijos, tienen que dejarlos solos gran parte del día, lo cual genera una serie de problemáticas.

Finalmente, refirió que al ser una mujer la que encabece el Poder Ejecutivo, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, haga lo conducente para poder mejorar la relación y comunicación entre ambos niveles de Gobierno, pues lamentó que en la actualidad se rechace toda acción que emprende la Federación por el hecho de ser de un partido distinto.