Titular de la Cruz Roja de Aldama llevará su proceso en libertad

El titular de la Cruz Roja del municipio de Aldama, fue puesto en libertad este martes, luego de que fuera detenido por presunta privación de la libertad de un menor de edad.

Así lo dio a conocer el fiscal de distrito de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, quien detalló que, respecto al caso, se presentaron una serie de contradicciones.

Te puede interesar: Detenido presidente de Cruz Roja Aldama por privación de la libertad a menor

“Dejamos en libertad a una persona que al parecer es el titular de la Cruz Roja en Aldama; hay una investigación en su contra, fue puesto a disposición en flagrancia por privación de la libertad de un menor”, dijo.

El funcionario estatal, señaló que el acusado, fue trasladado a la ciudad de Chihuahua, debido a que un familiar del menor que había sido reportado como desaparecido, es agente de la policía municipal y presentaba algún tipo de conflicto.

Chihuahua

Francisco Martínez, explicó que el caso se da, luego de que no localizaran al menor de 15 años de edad, levantaron el reporte y tres horas después lo localizan a bordo del vehículo de César N. quien de inmediato fue puesto a disposición.

“Declaramos al menor, y no nos refiere que haya estado en contra de su voluntad, no refiere alguna agresión sexual o física, el menor no refiere nada”, dijo el fiscal de distrito de la zona centro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Añadió que a pesar de que el menor no presenta daños ni refiere algún tipo de abuso, dentro de un mes se le realizará un nuevo estudio para verificar si existe algún tipo de daño o elementos que puedan acreditar la comisión de un delito.

Asimismo, expuso que el imputado quedó en libertad la tarde del martes, debido a que se cumplieron las 48 de detención en términos de la flagrancia.