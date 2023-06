Toman protesta voluntarios en favor de Marcelo Ebrard

Con la presencia de los legisladores federales Miguel Prado y Maite Vargas, así como del exalcalde de Chihuahua, Marco Quezada, se les tomó la protesta simbólica a aproximadamente 50 voluntarios que serán quienes encabecen los trabajos de promoción de la imagen de Marcelo Ebrard.

Durante su intervención, el legislador Miguel Prado de los Santos les recordó a los voluntarios que la convocatoria es a que ayuden a visitar y convencer a las familias chihuahuenses a que se sumen al proyecto del excanciller, de una manera organizada y voluntaria.

Por su parte, Maite Vargas, enlace estatal de las expresiones en favor de Ebrard Casaubón, preguntó a los voluntarios si se comprometían a salvaguardar los lineamientos de la Cuarta Transformación y los principios básico de Morena que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Asimismo, sí estaban dispuestos a: "poner todo el corazón y entusiasmo", para que el exsecretario de Relaciones Exteriores sea quien gane la encuesta interna de Morena y encabece la candidatura a la presidencia de la República; "todo va a estar bien, con Marcelo al 100".

Marco Quezada pidió la palabra para externar que: "hay muchas razones por las cuales apoyar la campaña"; empero, se limitó a compartir tres que le aparecen fundamentales.

La primera, es para aprovechar la oportunidad que tiene México de seguir siendo una competencia importante, pues detalló que actualmente se encuentra en la posición 14 a nivel internacional en el desarrollo mundial, por lo que insistió en que se deben aprovechar las circunstancias para ser un país con grandes inversiones.

Agregó que Marcelo Ebrard ha demostrado ser un jefe de Estado y que está lo suficientemente preparado para encabezar la presidencia y, de esa manera, unir a los mexicanos.

Igualmente, resaltó que tiene pleno conocimiento de la problemática ambiental que se vive en la actualidad, por lo que dijo no tener duda de que Ebrard puede llegar convocar a toda población y generar un cambio positivo.

Finalmente, el exparticipante de La Voz Kids, Ángel Galván, interpretó el Himno Nacional, así como el corrido de Chihuahua y otras canciones para ambientar el evento y demostrar de nueva cuenta su apoyo al exfuncionario de Gobierno.